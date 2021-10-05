الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإندبندنت: بريطانيا تشعر بالإحباط لعدم تحديد إدارة بايدن لموعد رفع قيود السفر

بايدن
بايدن

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الحكومة البريطانية تشعر بالإحباط المتزايد بسبب عدم تمكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من تحديد موعد محدد لرفع قيود السفر، مع بقاء أسابيع فقط على الاستئناف المفترض للرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض الأمريكي في 20 سبتمبر الماضي إنه سيسمح للمواطنين الأجانب الذين تم تحصينهم بالكامل ضد كوفيد-19 بدخول الولايات المتحدة اعتبارًا من "أوائل نوفمبر"، لكن وزارة النقل الأمريكية أبلغت صحيفة الإندبندنت بأنه ليس لديها مزيد من المعلومات حول موعد تنفيذ التغيير بالضبط.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يترك آلاف المسافرين في المملكة المتحدة في حالة من عدم اليقين وينتظرون سماع متى يمكنهم زيارة العائلة والأصدقاء في الولايات المتحدة أو قضاء إجازات في وجهات شهيرة مثل نيويورك أو فلوريدا أو كاليفورنيا.

كما يعني ذلك أن شركات الطيران تقوم باستعدادات واسعة النطاق لزيادة هائلة في الطلب اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، دون أي تأكيد بشأن متى سيتمكن الركاب في الواقع من السفر.

واعترف مصدر بارز بالحكومة البريطانية بأن المملكة المتحدة "صُدمت" بإعلان الرئيس بايدن الشهر الماضي أنه سيخفف القيود على الزوار من دول حول العالم.

وأكد المصدر أنه على الرغم من تشكيل فريق عمل مشترك خاص بالسفر مع الولايات المتحدة، لم يتم إخطار بريطانيا بهذا الإعلان، واستمر ضعف التواصل منذ تلك النقطة.

وردًا على سؤال حول متى سيتمكن المسافرون البريطانيون الذين تم تحصينهم من السفر بحرية إلى الولايات المتحدة، قال المصدر الحكومي البارز للإندبندنت: "لم يخبرونا بأي شيء عن التاريخ، البيت الأبيض هو المسؤول عن السياسة ومن الصعب للغاية تحديد ما يجري".

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وائل لطفي

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