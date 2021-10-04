رومانسيون وساحرون.. صفات مواليد شهر أكتوبر

هناك العديد من المؤمنين بحقيقة أن سلوك المرء وسماته الشخصية تعتمد بشكل كبير على الشهر الذي يولد فيه.

وفي هذا التقرير يرصد «الدستور» صفات مواليد شهر أكتوبر.

رومانسيون:

الأشخاص الذين ولدوا في هذا الشهر هم رومانسيون متشددون كلما وقعوا في الحب، فإنهم يحبون من كل قلوبهم وأرواحهم الحب يحمل الكثير من القيمة والأهمية بالنسبة لهم ولا يخجلون أو يترددون في التعبير عن حبهم يمكنهم أن يبذلوا قصارى جهدهم ليُظهروا لشريكهم مدى حبهم له ورعايتهم وأيضًا مدى أهميته بالنسبة لهم.

ساحرون:

يتمتع هؤلاء الأشخاص بسحر لا مثيل له يمكن أن يفتن أي شخص، ولهذا السبب بالذات هؤلاء الأشخاص جيدون جدًا في كسب قلوب الناس إنهم سحرة لدرجة أن الناس يحبون أن يكونوا من حولهم أو أن يكونوا أصدقاء معهم.

هادئون:

ناس مسالمون وهادئون يحبون احتواء عواطفهم ومشاعرهم بداخلهم إن موقفهم السهل يضفي عليهم طابعًا رائعًا للغاية إنهم لا يجتذبون المشاكل ويؤمنون بتكوين صداقات أكثر من الأعداء كما أنهم يحاولون الابتعاد عن الأشخاص السلبيين أو الأشخاص الذين يحاولون إثارة قلقهم وانطوائيين ويحبون الاحتفاظ بمشاعرهم لأنفسهم.

مثابرين:

مثابرون جدًا، ومهما تعهدوا أو بدأوا سينتهون بأفضل ما لديهم من قدرات بغض النظر عن مدى صعوبة المهمة أو الوظيفة سيحاولون لحل المشكلة وإيجاد حل لها.

إيجابيون:

متفائلون للغاية وإيجابيون في نهجهم تجاه كل شيء تقريبًا في الحياة إنهم لا يستسلمون أبدًا، وإذا قرروا تحقيق شيء ما فلن يتوقفوا حتى يحققوا ما يفكرون فيه حتى في حالة مواجهة الفشل فهم لا يتوقفون، ويعملون بلا كلل من أجل تحقيق أهدافهم.

يحبون إنفاق المال:

يحبون امتلاك الأشياء الفاخرة إذا كان لديهم المال فسيشترون ما يرغبون فيه وعندما لا يملكونه يمكنهم توفير المال لفترة طويلة لشراء ما يرغبون فيه.

أذكياء:

متعلمون متحمسون لدرجة أنهم يرغبون في استثمار وقتهم وأموالهم في اكتساب المزيد من المعرفة في المجال الذي يهتمون به ويميلون إلى مراقبة المواقف المختلفة وتحليلها ثم التوصل إلى أفضل الحلول الممكنة التي ترضي الجميع عادةً.

يعيشون اليوم بيومه:

يحبون عيش حياة مليئة بالمرح ولا يحبون القلق بشأن المستقبل أو الماضي ويفضلون العيش في الوقت الحاضر إنهم يؤدون واجباتهم ومسؤولياتهم ولا يقلقون إلا عند مواجهة مشكلة.

طيبيين القلب:

الأطفال المولودين في شهر أكتوبر دافئون وودودون ولطيفون، إنهم لا يحبون أن يكونوا في الذكريات السيئة لأي شخص، وبالتالي يحاولون بذل المجهود ليكونوا ودودين ولطفاء مع كل من يتعاملون معهم، إنهم لا يحبون إيذاء أي شخص، وحتى إذا كانوا لا يريدون فعل شيء ما فقد يفعلون ذلك فقط لجعل أصدقائهم أو المقربين منهم يشعرون بالراحة والسعادة.