جامعة سوهاج تشارك بالمهرجان الأول للأسر الطلابية بكفر الشيخ

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والذى يعقد في رحاب جامعة كفر الشيخ، وتنظمه بالتعاون مع الإدارة العامة للنشاط الرياضى بوزارة الشباب والرياضة، في الفترة من ١ إلى ٥ أكتوبر الجاري وبمشاركة 28 جامعة مصرية.

وأوضح عبد الخالق أن فعاليات المهرجان تنظم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت شعار (شباب جامعات الجمهورية الجديدة)، لافتاً الي ان الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيراً بالرياضة واكتشاف المواهب من الطلاب ودعمها وتأهيلها، للمشاركة في البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية.

وأكد الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تحرص على مشاركة طلابها في كافة الفعاليات الخارجية التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم وخاصة في المجال الرياضي، وتساعدهم على غرس قيم المنافسة الشريفة بين طلاب الجامعات المشاركة.

وأضاف صبري محمود مدير رعاية الشباب المركزية أن الجامعة شاركت بوفد مكون من ١٥ طالب وطالبة من مختلف الكليات، مشيراً إلى أن المهرجان يشمل عدة أنشطة ومسابقات ومنها خماسي كرة القدم، وتنس الطاولة، وكرة السرعة وألعاب ترويحية مفتوحة، وسيتم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير.

كان شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الجامعة للائمة والواعظات من وزارة الأوقاف، وذلك تنفيذاً للبروتوكول الموقع بينهما، بقاعة المؤتمرات الكبري بالحرم الجامعى القديم، وبحضور كلاً من الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، الشيخ عبدالرحمن اللاوي مدير إدارة المساجد بمديرية الأوقاف و الدكتور محمد توفيق وكيل كلية الآداب لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع ومنسق الدورة.

وأكد "عبدالخالق" أن التعاون المشترك مع وزارة الاوقاف يأتي تماشياً مع أهداف الجامعة ومساهماتها المجتمعية، فيما يختص بالجوانب الدينية والتعليمية، و فتح مجالات اخري للتعاون المشترك ، موجهاً شكره للوزارة لدعم المكتبة المركزية للجامعة بالعديد من المراجع الدينية، والعمل بشكل مستمر لتوعية الشعب السوهاجي، من خلال قيامهم بوظائف الوعظ والخطابة والإرشاد والدورات التنشيطية، بهدف الوصول لفكر وسطي معتدل وحماية المجتمع من اي تيارات أخرى هادمة.

وأوضح الدكتور كريم مصلح أنه تم أيضا ً توقيع بروتوكول ملحق مع الوزارة ينص على فتح باب التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراة للأئمة والواعظات، وتخفيض رسوم التسجيل 50%، علي ان تتحمل الوزارة النصف الآخر.