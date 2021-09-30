الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إطلاق التيار الكهربائي بالموزع الأول بمشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد

مشروع الإسكان الاجتماعي
مشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، عن بدء إطلاق التيار الكهربائي بالموزع الأول من موزعات مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بورفؤاد ، وذلك فى إطار تكثيف الجهود للانتهاء من توصيل المرافق بالمشروع بالتوازي مع أعمال رصف الطرق لسرعة الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد. 

 وأوضح محافظ بورسعيد أنه يجرى تكثيف العمل حاليا، لسرعة الانتهاء من مشروعات الإسكان المختلفة وتسليمه للمستحقين فى أقرب وقت .

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، أنه تم البدء فى تركيب المحدد الصوتي بمدخل الحي الاماراتي بداية من محور 30 يونيو لمنع دخول النقل الثقيل للحى الإماراتي باعتباره منطقة سكنية، وذلك في إطار أعمال التطوير التي يشهدها حي الجنوب في كافة الاتجاهات .

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سوف يتم تركيب محدد السرعات وعلامات استرشادية لمنع اي حوادث بالطريق، وذلك تحت اشراف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع إداره مرور بورسعيد وهيئة الطرق والكباري، مؤكدا أن حي الجنوب يشهد تطوير على أعلى مستوى فى مجال الطرق لتحقيق السيولة المرورية و لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالجنوب.

كما أعلن المحافظ أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الترع والمصارف، حيث تم تنفيذ قرار إزالة لعدد 23 حالة تعد، على مصرف بحر البقر فى منطقة القوايطة ومنطقة الحدايدة، وذلك بواسطة الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب برئاسة أحمد زغلف وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالإزالة الفورية لكافة التعديات على المصارف المائية والأراضى الزراعية ، والتنسيق بين المحافظين والداخلية لسرعة الانتهاء من التعديات خلال ٦6 أشهر، لمنع إهدار الموادر المائية والحفاظ على المشروعات القومية للدولة .

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم إزالة كافة التعديات على المصارف والترع والاراضى الزراعية بمحافظة بورسعيد فى أقرب وقت تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لافتا أنه لن يسمح بعودة التعديات مرة أخرى وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين.

اعلن محافظ التيار موزع بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

معهد الفلك يعلن موعد المولد النبوى

ضرورة خروج المرتزقة.. مصر تقترح 6 خطوات لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

«العريس اللي فرحه بكرة مات».. «مسعود» عزم الناس على «عزاه» (فيديو وصور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير: الاحتلال اعتقل 48 فلسطينيًا من جنين منذ واقعة «جلبوع»

انطلاق أول رحلة جوية تجارية مباشرة من البحرين نحو إسرائيل

فلسطين: الاحتلال يغلق ميناء يافا بعد العثور على صاروخ 