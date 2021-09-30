إطلاق التيار الكهربائي بالموزع الأول بمشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، عن بدء إطلاق التيار الكهربائي بالموزع الأول من موزعات مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بورفؤاد ، وذلك فى إطار تكثيف الجهود للانتهاء من توصيل المرافق بالمشروع بالتوازي مع أعمال رصف الطرق لسرعة الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه يجرى تكثيف العمل حاليا، لسرعة الانتهاء من مشروعات الإسكان المختلفة وتسليمه للمستحقين فى أقرب وقت .

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، أنه تم البدء فى تركيب المحدد الصوتي بمدخل الحي الاماراتي بداية من محور 30 يونيو لمنع دخول النقل الثقيل للحى الإماراتي باعتباره منطقة سكنية، وذلك في إطار أعمال التطوير التي يشهدها حي الجنوب في كافة الاتجاهات .

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سوف يتم تركيب محدد السرعات وعلامات استرشادية لمنع اي حوادث بالطريق، وذلك تحت اشراف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع إداره مرور بورسعيد وهيئة الطرق والكباري، مؤكدا أن حي الجنوب يشهد تطوير على أعلى مستوى فى مجال الطرق لتحقيق السيولة المرورية و لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالجنوب.

كما أعلن المحافظ أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الترع والمصارف، حيث تم تنفيذ قرار إزالة لعدد 23 حالة تعد، على مصرف بحر البقر فى منطقة القوايطة ومنطقة الحدايدة، وذلك بواسطة الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب برئاسة أحمد زغلف وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالإزالة الفورية لكافة التعديات على المصارف المائية والأراضى الزراعية ، والتنسيق بين المحافظين والداخلية لسرعة الانتهاء من التعديات خلال ٦6 أشهر، لمنع إهدار الموادر المائية والحفاظ على المشروعات القومية للدولة .

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم إزالة كافة التعديات على المصارف والترع والاراضى الزراعية بمحافظة بورسعيد فى أقرب وقت تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لافتا أنه لن يسمح بعودة التعديات مرة أخرى وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين.