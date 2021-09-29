الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء تكشف حكم تربية الكلاب بغرض الحراسة

حكم تربية الكلاب
حكم تربية الكلاب

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعي لتربية الكلاب بغرض الحراسة، بعد انتشار هذه العادة عند الكثير في المجتمع.

وورد سؤال إلى الدار جاء نصه: ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وهل يمنع دخول الملائكة البيت، وهل يسبب نجاسة المكان؟
وأجابت الدار في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف لأي غرض مباح في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم، أما عن نجاسة الكلب ومكانه؛ فالفتوى في ذلك على مذهب السادة المالكية وهي القول بطهارة الكلب.

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وائل لطفي

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