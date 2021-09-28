استراتيجيات لدعم الأطفال الموهوبين: اعرف طريقة تفكيرهم وساعدهم على اكتشاف قدراتهم

قدّم موقع «kaplan» لأولياء الأمور والمعلمين، مجموعة من الإرشادات لرعاية الأطفال الموهبين، لتنمية مواهبهم وتقوية إمكاناتهم.

وقال الموقع إن أول تلك الإرشادات، هو تقديم الدعم المبكر للأطفال داخل المنازل، لاكتشاف وتحديد طبيعة مواهبهم، معتبرًا أن أولياء الأمور هم المنوط بهم اكتشاف قدرات الطفل.

وأضاف: «الموهبة لها علاقة بالجينات الوراثية، ولها أيضًا علاقة بنشأة الطفل وخبراته التى اكتسبها وهو صغير، التى تجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والنفسية، وتجعله ينمى جوانبه المعرفية أسرع من أقرانه».

وذكر أنه يمكن للوالدين متابعة أطفالهما بشكل مستمر وتوفير آليات تعليمية غنية لهم، والمتابعة مع المدرسة لتقوية مستواهم التعليمى.

وقال إن من بين الإرشادات، أن يدعم المعلمون الأطفال فى الفصول، باعتبار أنهم يلعبون الدور الأهم فى حياتهم، مع الوضع فى الاعتبار أن وظيفة المعلم الأساسية ليست الشرح وإلقاء الدروس ولكن مساعدة الموهوبين على تطوير إمكاناتهم الفكرية بالتعاون مع أولياء الأمور.

وأشار إلى أنه من أبرز الطرق لدعم الأطفال الموهوبين دراسيًا، أن نعرف كيف يفكر الطلاب، مضيفًا: «إذا كنت ترغب فى دعم الطلاب الموهوبين فى الفصل الدراسى الخاص بك، فمن المهم معرفة طريقة تفكيرهم والتحديات التى يواجهونها، لأن هذا سيساعدك على فهم شخصياتهم».

وأوصى بتدريج المهام الموكلة للأطفال، قائلًا: «تساعد المهام المتدرجة المعلم فى اختبار وتلبية احتياجات جميع الطلاب بمن فيهم الموهوبون، لذلك اختر هدفًا معينًا واجعله معيارًا لقياس قدرات الطلاب، وبعد القياس يمكنك إنشاء معايير لقياس قدرات الطلاب المتوسطين».

ونصح بوضع مجموعة متنوعة من معايير القياس فى مكتبة الفصل، التى أوصى بأن تضم مجموعة متنوعة أيضًا من الكتب لدعم اهتمامات الطلاب الموهوبين.