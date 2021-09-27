الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو بـ«الشيوخ» يؤيد «المالية» فى التواصل مع الشركات الدولية لرصد أرباح «اليوتيوبرز»

النائب محمد المنزلاوى
النائب محمد المنزلاوى

 قال النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ، أنه يؤيد سياسة وزارة المالية  التواصل مع الشركات الدولية مثل “فيسبوك” و"جوجل" التي تمارس نشاطا دوليا و لها فرع في مصر وغيرها من المواقع الإلكترونية، لجمع المعلومات الخاصة بالممولين والتعامل معهم ضريبيا في حالة عدم الانضمام إلى المنظومة الإلكترونية.

وطلب عضو مجلس الشيوخ في بيان له، من جميع المتعاملين سرعة الانضمام الى المنظومة الالكترونية ودفع الضرائب المستحقة عليهم للدولة ، مثمناً استجابة عددا كبيرا منهم، و مؤكداً أهمية تحصيل حقوق الدولة من الضرائب لان هذه الاموال تستخدم لصالح جميع المواطنين فى الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.

- متابعة ملف دمج الاقتصاد الخفي إلى الاقتصاد الرسمي

كما طلب النائب محمد المنزلاوى من الحكومة بصفة عامة ، ومن الدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة، متابعة ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي أو مايسمى بالاقتصاد الخفي إلى الاقتصاد الرسمي، مقترحاً تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، مؤكداً أهمية حسم هذا الملف الذي ستكون له اثاره الايجابية على الاقتصاد القوم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه يجب محاسبة الشركات العالمية مثل “يوتيوب” و “فيسبوك” على حصيلتها من الشركات و الأفراد المصريين.

النائب محمد المنزلاوى مجلس الشيوخ وزارة المالية فيس بوك يوتيوب المنظومة الإلكترونية دفع الضرائب

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