الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

الحقيقة الكاملة لاعتزال ياسمينا علواني

ياسمينا العلوانى
ياسمينا العلوانى

أثارت الفنانة الشابة ياسمينا علوانى، جدلًا واسعًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها لصورة عبر حسابها الخاص على موقع التغريدات "تويتر" وظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب، وعلقت قائلة: «الحمد لله بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق كملها على خير يا رب»، سرعان ما تصدرت "التريند" ونالت العديد من التعليقات وتهنئتها على ارتداء الحجاب، وتوقع البعض اعتزالها الفن.

حقيقة اعتزال ياسمينا علواني وارتداء الحجاب

من جانبها نفت ياسمينا، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، ما تردد حول اعتزالها عالم الغناء، موضحة أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، مؤكدة أنها لم تقصد إعلان ارتداء الحجاب، بل كانت تتحدث عن تعافيها من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الصورة التي نشرتها قديمة وسبق ونشرتها من قبل يوم 20 يوليو الماضى احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت ياسمينا، خلال تصريحاتها أنها تُحضر حاليًا لأغنية جديدة لطرحها للجمهور على طريقة "السينجل" خلال الفترة القليلة المقبلة.

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 رد ياسمينا علوانى على ارتداء الحجاب

كما كتبت ياسمينا، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة التي نشرتها التويتة اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفائل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخاف من كورونا وتحسنت الحمد لله».

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