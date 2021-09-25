السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد إثارتها الجدل وتصدرها التريند.. ياسمينا العلواني توضح حقيقة ارتداءها الحجاب

ياسمينا العلواني
ياسمينا العلواني

حالة من الجدل أثارتها المطربة الشابة ياسمينا العلواني، مساء أمس الجمعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت في انقسامات بين روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك"، ما بين مؤيد لارتداءها الحجاب، وما بين معارض أن ارتداء يتعارض مع الغناء.

وسرعان ما انتشرت التغريدات التي تقدم المباركة والتهنئة، للمطربة الشابة ياسمينا العلواني، إلا أنها خرجت عبر السوشيال ميديا لتعلن أن المنشور والتغريدة الخاصة بها ليس لها علاقة بالحجاب نهائيًا، والصورة التي نشرتها وهي ترتدي الحجاب مع تعليق: "الحمد لله بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق كملها على خير يارب"، وظن الجمهور أن هذا إعلانا منها بارتداء الحجاب، غير صحيحة على الإطلاق.

وأوضحت ياسمينا العلواني في تغريدة جديدة لها أنها لم تقصد إعلان ارتداء الحجاب، بل كانت تتحدث عن تعافيها من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الصورة التي نشرتها قديمة وسبق ونشرتها من قبل.

وكتبت: "لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله".

وتابعت: "شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا".

يُجدر الإشارة إلى أن المطربة الشابة ياسمينا العلواني عُرفت بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من 50 مليون مشاهدة، على YouTube.

وكان أحدث أعمال ياسمينا العلواني، كليب "ايه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو 2019، وحصد مليون ونصف المليون مشاهدة.

 

المطربة الشابة ياسمينا العلواني ياسمينا العلواني المطربة الحجاب ياسمينا

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