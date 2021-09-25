السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«ابتدينا نفوق».. رحلة ياسمينا العلوانى من الغناء إلى الحجاب

ياسمينا العلوانى
ياسمينا العلوانى

«إبتدينا نفوق» بهذه الكلمة قررت المطربة ياسمينا العلوانى فى مخاطبة جمهورها بعد ارتدائها للحجاب، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر وكتبت: "الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، يارب كملها على خير"، وبسبب هذا المنشور تصدرت ياسمينا تريند منصات السوشيال ميديا.

ياسمينا من مواليد 1998 بمحافظة الإسماعيلية، من أب وأم مصريين، وهى مغنية ذاع صيتها بعد مشاركتها في برنامج المواهب "آراب جوت تالنت" في موسمه الرابع، حيث حصلت على الباز الذهبي للوصول إلى نصف للنهائي. 

كانت بداية رحلتها الغنائية في سن الثانية عشرة حيث انضمت لفريق الموسيقى العربية بقصر ثقافة الإسماعيلية، ثم انضمت إلى الفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو سليم سحاب لتصبح أصغر طفلة معتمدة استثنائيا على مستوى جمهورية مصر وذلك في عمر 12 سنة وكان السن المسموح بدون استثناء هو 18 سنة.

غنت ياسمينا تحت إشراف المايسترو العديد من الأغاني القوية وشاركت في العديد من الحفلات في جمهورية مصر، منها حفلات في دار الأوبرا المصرية ، قصر ثقافة الإسماعيلية، مركز الفنون ومسرح الجمهورية مع المايسترو سليم سحاب.

حصلت ياسمينا على الباز الذهبي من الفنانة نجوى كرم بعد غنائها عن العشاق وأنت عمرى لأم كلثوم في مرحلة تجارب الأداء، وكانت الوحيدة من بين الحاصلين على الباز الذهبي التي وصلت للمرحلة النهائية وذلك بعد غنائها ألف ليلة وليلة في نصف النهائي وحصلت على أعلى نسبة تصويت.

اختارت ياسمينا إحدى أقوى أغاني أم كلثوم لتغنيها في النهائي وهي الأطلال، وقد أبدت نجوى كرم إعجابها بصوت ياسمينا بعد أداءها الأطلال ووعدتها بعمل مشترك.

 وكانت فيديوهات أداءها على اليوتيوب الأعلى مشاهدة بين جميع المشتركين حيث وصل عدد المشاهدات لفيديو تجارب الأداء عشرين مليون ولنصف النهائي 4 ملايين.

السوشيال ميديا التريند لفرقة محافظة الإسماعيلية الموسيقى موالي جمهورية مصر قصر سوشيال ميديا

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