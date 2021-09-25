السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل ياسمينا العلواني.. 4 مطربات مصريات لم يعوقهن الحجاب عن الغناء

ياسمينا العلواني
ياسمينا العلواني

تصدرت المطربة ياسمينا العلواني نجمة برنامج "آراب جوت تالنت" الموسم الرابع مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء عن ارتدائها الحجاب.

ونشرت ياسمينا عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورة لها مرتدية الحجاب، مع تغريدة قالت فيها "الحمد لله بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق.. كملها على خير يا رب"، رغم أن صورة ياسمينا قديمة، وقامت بمشاركتها قبل ذلك في عيد الأضحى الماضي، كما لم تعلق هي حتى الآن، مؤكدة ارتدائها الحجاب من عدمه، كما لم تعلن اعتزالها الغناء من عدمه، وفيما يلي أبرز الفنانات اللاتي ارتدين الحجاب مع الغناء.

هدى سلطان 

عقب أداء هدى سلطان للعمرة فاجئت جمهورها بارتداء الحجاب، وقالت عن ذلك إنها حين عادت من العمرة وسارت في الشارع دون الحجاب شعرت أنها عارية.

واستمرت الفنانة هدى سلطانها في أعمالها الفنية التمثيلية بالحجاب لكنها لم تقدم أغاني إلا مرة واحدة وهي في أوبريت "القدس هترجع لنا" عقب اغتيال الطفل محمد الدرة في الانتفاضة الثانية.

عايدة الأيوبي

من المطربات اللاتي ارتدين الحجاب مبكراً المطربة المصرية عايدة الأيوبي التي اعتزلت الغناء بعد ارتدائها الحجاب مع بداية شهر رمضان عام 1997.

وكانت عايدة الأيوبي قد حققت شهرة مقبولة فترة الثمانينيات والتسعينيات بلونها المختلف في الغناء وصوتها المميز، قبل أن تبتعد عن الساحة الغنائية لمدة 12 عاماً، وتحصر حياتها في بيتها بمنطقة المعادي، إلا أنها فاجأت جمهورها بعودتها في 2009، وتقديمها عددا من الأناشيد الدينية، قدمت بعدها عدد من الإغاني مع فرق الأندر جرواند، كما التزمت بأداء العديد من الحفلات الغنائية بالحجاب.

منى عبد الغني 

من مطربات الثمانينيات والتسعينيات الشهيرة، بدأت رحلتها مع فريق الاصدقاء في فترة ازدهار الفرق الغنائية، واستطاعت تحقيق النجاح في الغناء والتمثيل، إلا أن عام 2011 وأثناء مشاركتها في مسرحية "ألابندا" توفي شقيقها في حادث سير، لتدخل في حالة اكتئاب انتهت بارتدائها الحجاب.

ورغم ارتدائها الحجاب إلا أنها لم تعتزل الفن أو الغناء، بل حصلت على درجة الدكتوراة في الموسيقي، وعملت كأستاذ مساعد في أكاديمية الفنون، كما ظهرت في عدد من الاوبريتات الوطنية، وشاركت في العديد من المسلسلات التليفزيونية كان آخرها زالزال.

فاطمة عيد 

أما الفنانة الشعبية فاطمة عيد فظلت مرتدية الحجاب منذ بداية عملها الفني وتخرجها من معهد الموسيقى العربية، حيث حافظت على مظهرها بالجلباب الفلاحي والحجاب، وأكدت في أكثر من لقاء اعلامي أنها لا ترى الحجاب عائق لعملها الفني.

ياسمينا العلواني مطربات الحجاب هدى سلطان منى عبد الغني عايدة الأيوبي فاطمة عيد

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