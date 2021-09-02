رانيا علوانى ترد على الاتهامات: ولائى للنادى الأهلى لا يقبل التشكيك

حرصت عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رانيا علواني على الدفاع عن نفسها إزاء حملات الهجوم التي تعرضت لها من جانب جماهير النادي الأهلي، بعد قيامها بتهنئة نجم الزمالك السابق، حازم إمام على تتويج النادي الأبيض بالنسخة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم المنصرم 2020-2021.

ومن جانبها، علقت رانيا علواني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالتالي:

«سأظل أتشرف وأفخر بالانتماء للنادي الأهلي الذي نشأت فيه ودافعت عن شعاره ومنحني فرصة تمثيل مصر دوليًا خلال مشواري الرياضي ولم أدخر يومًا أي جهد في سبيل رفعة علم مصر والنادي الأهلي وإسعاد جماهيره العظيمة التي أنتمي إليها أيضًا كمشجعة».

وأضافت: «وأزداد فخرًا كوني حفيدة أحد رموز النادي الأهلي في كرة القدم اللواء مصطفى علواني «الكسار»، وابنة الدكتور عمرو علواني، كابتن فريق الأهلي للكرة الطائرة، والذي نال شرف خدمة النادي الأهلي في موقع عضو مجلس الإدارة، وواصل تمثيله في المناصب الدولية برئاسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة».

وتابعت: «وعلى العهد باستكمال مسيرة الجد والأب في خدمة جمهور النادي الأهلي وجمعيته العمومية الموقرة بعضوية مجلس الإدارة لثلاث دورات بالانتخاب بعد مشوار رياضي شرفت فيه بدعم كل الجماهير المصرية وخصوصا جماهير النادي الأهلي العظيمة والوفية».

وأكملت: «وكانت تهنئتي للكابتن حازم إمام عملا بمبدأ الروح الرياضية التي يتحلى بها كل من ينتمي للنادي الأهلي وبنفس الطريقة التي هنأني بها على تتويجنا بالبطولة الإفريقية العاشرة».

وأرفت: «انتمائي وولائي للنادي الأهلي وجمهوره العظيم ولمجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أمر لا يقبل التشكيك أو المزايدة».

وأتمت بيانها، على النحو التالي: «وكل التقدير والاعتزاز لجمهور النادي الأهلي العظيم الذي كان وسيظل العامل الإيجابي والمؤثر في دعمنا حتى أصبحنا خير من يخدم نادينا في مختلف المواقع وسيظل دعم جمهور الأهلي وسام وفخر وشرف لكل من ينتمي لهذا الكيان الوطني الغالي».