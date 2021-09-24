في 20 دقيقة.. طريقة عمل فطائر الشوكولاته بالموز

تعد فطائر الشوكولاته بالموز وجبة فطور وغداء رائعة ولا تستغرق في التحضير وقتًا أكثر من 20 دقيقة وتكفي لأربعة أشخاص.

مكونات فطيرة الشوكولاتة بالموز



مكونات العجينة



-250 جرام من الدقيق

-30 جرام من السكر الناعم

-17 جرام من مسحوق الخبز

-1 رشة ملح

-2 بيض

- 65 جرام زبدة

-كوب حليب كامل الدسم

- زيت بذور العنب

مكونات الحشوة



-1 موزة

-ثلث كوب من الكريمة السائلة الكاملة مع 35٪ دهون ، بارد جداً

-15 جرام من سكر الفانيليا

-بعض ملاعق الدهن.

طريقة تحضير فطائر الشوكولاته بالموز

- أحضر وعاءً واستخدمه لخفق الكريمة ثم قم بتذويب الزبدة في الميكروويف.

- أحضر وعاء آخر واخلط به الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح ثم أضيف البيض، واخلطهم برفق، بعدها اسكب الزبدة والحليب المذابين سابقًا مع التقليب برفق دون الإفراط في الخفق.

- و إذا كان هناك أي كتل فلا مشكلة من ذلك اترك الخليط لمدة 15 دقيقة في درجة حرارة الغرفة.

- قم بتقشير الموز وتقطيعه إلى شرائح بسمك 0.5 سم وضعها في طبق ثم أسكب الكريمة شديدة البرودة ، و ابدأ في خفقها وتحويلها إلى كريمة مخفوقة ، ثم أضف سكر الفانيليا، وعندما يكون الكريم متماسكًا، احتفظ به باردًا.

- أحضر مقلاة وضع فيها القليل من الزيت بورق ماص لتجنب الدهون الزائدة، ثم أسكب العجينة تدريجيًا في أقراص قطرها 10 سم وضع ملعقة كبيرة من الموز في المنتصف، وبعدها نسكب فوقه طبقة ثانية من خليط البانكيك ثم اتركها علي النار وعندما تبدأ الفقاعات بالظهور على السطح ، اقلب الفطائر بملعقة، ثم اترك الجانب الآخر بنيًا لمدة دقيقة تقريبًا.

عندما تصبح الفطائر ذهبية اللون من كلا الجانبين، ضعها على الأطباق، وغطيها بشرائح الموز وقطعة من الكريمة المخفوقة.