والدها اكتشف حملها.. شاب يغتصب خطيبته بعد تخديرها بحلوان

شهدت منطقة حلوان، واقعة مؤسفة، بعدما أقدم شاب على اغتصاب خطيبته بعد تخديرها بوضع أقراص مخدرة داخل كوب عصير وتقديمه لها أثناء زيارته لها .

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من والد فتاة تدعي "نوران"، 18 سنة، ومقيمة بالمشروع الأمريكي، مفاده اكتشافه حمل ابنته في الشهر السابع، وبسؤالها أخبرته أن خطيبها المدعو "عبد المنعم م"، 25 سنة، اعتدي عليها جنسيا بعد تخديرها، حال قيامها بزيارته في وجود والدته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ ،وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة هتك العرض

حدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".