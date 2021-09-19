محافظ بورسعيد يشيد بمنتجات معرض «صنع فى بورسعيد»

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار إقامة معرض «صنع فى بورسعيد» حتى الأول من أكتوبر المقبل، على هامش منتدى بورسعيد الاقتصادي الذى استمر يومين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن تنظيم المعرض يأتى بالتعاون مع الغرفة التجارية فى إطار الحرص على تقديم كل الدعم لمبادرات تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد باعتبارها من أهم المحافظات الصناعية بمصر خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة، بما يؤهلها لتكون منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد محافظ بورسعيد أن المعرض يضم 48 جناحًا قدم فيها 26 عارضًا منتجات مصانعهم المقامة بالمنطقة الصناعية فى بورسعيد، حيث تشمل المعروضات عدة منتجات منها الحلويات ومنتجات الألبان والدهانات والمواد الغذائية، والملابس الجاهزة، والعطور والبخور، والمصنوعات الجلدية، والزيوت، والمنسوجات، والبطاريات، والأدوات الكهربائية، والكرتون، وفرش السيارات، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات بالمتابعة الدقيقة جدًا من جميع أجهزة المحافظة لتقديم كل الدعم والمساندة لكل الشركات المتواجدة داخل المحافظة، ومساعدتهم فى تذليل كل التحديات التى تواجه حركة الاستثمار بالمحافظة.

وقال: إن هذا المعرض الهام يتزامن مع الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد حاليًا في مجال التنمية الصناعية الأمر الذي ينعكس في المشروعات الصناعية العملاقة التى أقيمت ببورسعيد مؤخرًا وجعلت من المحافظة واحدة من أبرز المحافظات الصناعية في مصر، لافتًا إلى أن المعرض يستهدف تعميق الصناعة المحلية وتشجيع المستهلكين على الاعتماد على المنتجات المحلية بديلًا عن المنتجات المستوردة، وكذا دعم المشروعات الصناعية المقامة على أرض بورسعيد، خاصة لصغار المستثمرين والمصنعين.

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان