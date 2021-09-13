الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: تمديد حبس 6 متهمين بينهم صحفية بتهمة التآمر على الدولة

المحكمة الابتدائية
المحكمة الابتدائية سوسة

قررت محكمة تونسية تمديد توقيف ستة أشخاص بينهم صحفية على ذمة مخالفات بينها الاعتداء على "أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة".

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 علي عبد المولى لإذاعة "موزاييك"، اليوم الإثنين، إن قاضي التحقيق في قضية شركة الإنتاج "قرر التحفظ (الحبس) على الأطراف الستة مجددا لحين استكمال الأبحاث"، ولم يذكر المتحدث مدة تمديد التوقيف.

وأضاف أن المحكمة قررت "فتح بحث تحقيقي ضد المحتفظ بهم الستة و3 أطراف بحالة فرار، بينهم صاحب الشركة وزوجته وطرف آخر، وضد كل من سيكشف عنه البحث بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".

كما وجهت إليهم المحكمة "تهمة ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" دون كشف التفاصيل.

وما يزال الملف في مرحلة التحقيق ولم تتم إحالة المشتبه بهم إلى المحاكمة.

تونس محكمة سوسة 2 تمديد حبس 6 أشخاص تهمة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي تهمة ارتكاب أمر موحش رئيس الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

حبس الطبيب مصور فيديو «السجود لكلب» وإهانة ممرض

«خناقة جديدة مع مجاهد».. تفاصيل التحقيق السرى مع شيكابالا فى اتحاد الكرة

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى يتبادل الحديث مع المواطنين فى الرويسات بشرم الشيخ «صور»

اللحظات الأخيرة فى حياة «مهندس الدقهلية» قبل دفعه من أعلى الكوبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالي.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسي مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى