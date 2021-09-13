تونس: تمديد حبس 6 متهمين بينهم صحفية بتهمة التآمر على الدولة

قررت محكمة تونسية تمديد توقيف ستة أشخاص بينهم صحفية على ذمة مخالفات بينها الاعتداء على "أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة".

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 علي عبد المولى لإذاعة "موزاييك"، اليوم الإثنين، إن قاضي التحقيق في قضية شركة الإنتاج "قرر التحفظ (الحبس) على الأطراف الستة مجددا لحين استكمال الأبحاث"، ولم يذكر المتحدث مدة تمديد التوقيف.

وأضاف أن المحكمة قررت "فتح بحث تحقيقي ضد المحتفظ بهم الستة و3 أطراف بحالة فرار، بينهم صاحب الشركة وزوجته وطرف آخر، وضد كل من سيكشف عنه البحث بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".

كما وجهت إليهم المحكمة "تهمة ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" دون كشف التفاصيل.

وما يزال الملف في مرحلة التحقيق ولم تتم إحالة المشتبه بهم إلى المحاكمة.