أبرزها «بليك شيلتون».. 11 قصة شعر للرجال (صور)

يرغب الرجال في الحصول على قصات شعر ملائمة لهم، خاصة في فصول الصيف والخريف لذلك نعرض لكم في السطور التالية قصات شعر رجالية، ليتم اختيار ما هو ملائم منها.

بليك شيلتون



تصفيفته جيدة لمعظم أنواع الشعر، وفيما سبق جرب بليك العديد من قصات الشعر لكن مؤخرا تميز مظهر شعره المصقول بجوانب مقصوصة بأفضل إطلالة، وفي هذه القصة يُترك الجزء العلوي لفترة أطول ليتم مسحه مرة أخرى باستخدام دهان الشعر ، وفقا لموقع SPORTER

برادلي كوبر



قصة الشعر هذه ملائمة جدا للشعر المتوسط إلى الكثيف، حيث أن تموجات شعر برادلي الطبيعية مثالية للشعر متوسط الكثافة، وتضيف طبقاته المنتظمة شكلاً طبيعيًا ويسهل أيضًا الحفاظ عليها.



تصفيفة شعر كميل نانجياني



اختيارات كميل نانجياني، ملائمة لمعظم أنواع الشعر، ويتم القيام بهذه القصة الكلاسيكية عن طريق تقصير خصلات الخلفية ، بينما يتميز الجزء العلوي بعدة طبقات لإضفاء المظهر الجانبي المدرج.



تصفيفة شعر لويس فونسي



هذه القصة مناسبة لكافة أنواع الشعر بما فيها الشعر الخفيف، ويتم الحصول عايها عن طريق اقتصاص الجزء الخلفي والجانبين بشكل أقصر من الجزء العلوي، كل ما تحتاجه هو القليل من دهان الشعر لدفع الأطراف الأمامية للأعلي ، ويتطلب هذا القصة تقليمًا كل 4 أسابيع للمحافظة عليه.



تصفيفة شعر جايسون موموا



تلائم تصفيفة الشعر هذه الشعر الكثيف علي وجه الخصوص، حيث يمتلك جايسون الشعر المناسب لهذه القصة، ويرغب بعض الشباب علي وجه الخصوص في جعل خصلات شعرهم طويلة،راجع الحلاق الخاص بك لإختيار الطول المناسب، وأربط شعرك للخلف عند القيام بمجهود بدني منعا للتعرق.

بيكي بلايندر

من كان يعلم أن قصة الشعر القديمة هذه ستصبح شائعة جدًا في دائرة الموضة الرجالية، فقصة شعر كيليان مورفي في المسلسل علي الرغم من من كونها حديثة نوعا ما ولا تلائم قصات الشعر في القرن العشرين إلا أنها لاقت شهرة وإنتشارا كبيرا بعد عرض مسلسل بيكي بلايندر.

ويكون في قصة الشعر هذه جزء علوي طويل، وبعض الشعر الأشعث قليلا من علي الجوانب.

قص الشعر بالكامل

كما فعل زين مالك وفرانك أوشن ومشاهير آخرون، لا زالت قصة الشعر هذه ملائمة لبعض الرجال خاصة من تتطلب أعمالهم مجهود بدني كبير، ومنعا لتعرق الشعر يتم القيام بها.

قصة شعر سيزر

هي قصة شعر قصيرة إلي حدا كبير وتلائم جميع الأعمار ويكون الشعر في الجانبين أقصر بشكل تدريجي من الجزء العلوي لكن بمقدار بسيط.

قص الشعر مع تطويله في الأعلي

بدلاً من إبقاء الشعر قصيرًا جدا لكافة الرأس أجعله أطول بشكل واضح في الجانب العلوي.

قصة شعر الهوامش

من بين تخفيضات الشعر الجانبية القصيرة والمتوسطة الطول، هذه الانفجارات الهامشية جميلة ومرغوبة من قبل المراهقون علي وجه الخصوص حيث نلاحظ خصلات شعر طويلة في الأعلي.





قصة شعر الأمواج

تشبه قصة الشعر السابقة مع خصلات أطول، وإذا كنت ترغب في الحصول علي تصفيفة الشعر هذه بعد القيام بقصها أغسل شعرك وأتركه بدون تصفيف ليبدو مثل الأمواج.