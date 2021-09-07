الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

677 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الثلاثاء تسجيل 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة البلاد إلى 462 ألفًا و710 حالات.

كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 34 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 19 ألفًا و149 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء “صوفيا” البلغارية.

ويوجد في المستشفيات حاليًا 4284 شخصًا، من بينهم 339 في حالة حرجة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 408 آلاف حالة بعد تسجيل 149 حالة تعافٍ جديدة، في حين بلغ عدد الحالات النشطة 34 ألفًا و507 حالات.
 

كوفيد-19 فيروس كورونا صوفيا

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