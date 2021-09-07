الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-9-2021 في المحافظات بالتفصيل

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تعرض الدستور لقرائها اليوم الأحد خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، في عددٍ من المحافظات المصرية وتشمل كلا من محافظة القاهرة والجيزة وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وأسوان وكذلك محافظة الغربية

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة الكبري

وقت صلاة الفجر ٤:٠٥

وقت الشروق    ٥:٣٥

وقت أذان الظهر.   ١١:٥٣

وقت اذان العصر.  ٣:٢٦

وقت ادان المغرب٣:١٠

وقت اذان العشاء ٧:٢٩

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مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر.  ٤:١٠

وقت الشروق    ٥:٤٠

وقت أذان الظهر ١١:٥٨

وقت اذان العصر ٣:٣١

وقت ادان المغرب ٦:١٦

وقت اذان العشاء ٧:٣٦

 

مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر ٣:٥٦

وقت الشروق  ٥:٢٤

وقت أذان الظهر ١١:٤٢

وقت اذان العصر ٣:١٣

وقت ادان المغرب ٥:٥٨

وقت اذان العشاء ٧:١٦

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مواقيت الصلاة في محافظة الاسماعيلية

وقت صلاة الفجر ٤:٠١

وقت الشروق  ٥:٣١

وقت أذان الظهر ١١:٤٩

وقت اذان العصر ٣:٢٢

وقت ادان المغرب ٦:٠٧

وقت اذان العشاء  ٧:٢٦


 

مواقيت الصلاة في محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر ٤:٠٨

وقت الشروق   ٥:٣٢

وقت أذان الظهر ١١:٤٧

وقت اذان العصر ٣:١٤

وقت ادان المغرب ٦:٠٠

وقت اذان العشاء ٧:١٥

 

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وقت صلاة الفجر ٤:٠٧

وقت الشروق ٥:٣٥

وقت أذان الظهر ١١.٥٣

وقت اذان العصر ٣:٢٥

وقت ادان المغرب ٦:١٠

وقت اذان العشاء  ٧:٢٩

 

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

وقت صلاة الفجر ٤:٠٢

وقت الشروق    ٥:٣٠

وقت أذان الظهر. ١١:٤٨

وقت اذان العصر.٣:٢٠

وقت ادان المغرب ٦:٠٥

وقت اذان العشاء ٧:٢٤

 

مواقيت الصلاة في محافظة  الغربية

 

وقت صلاة الفجر ٤:٠٦

وقت الشروق  ٥:٣٦

وقت أذان الظهر ١١:٥٤

وقت اذان العصر ٣:٢٧

وقت ادان المغرب ٦:١٢

وقت اذان العشاء ٧:٣١

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

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وائل لطفي

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