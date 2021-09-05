لقاح كورونا.. استعلم واستفسر من وزارة الصحة المصرية عبر موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021

وزارة الصحة المصرية.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021... يبحث الكثير من العاملين بوزارة التربية والتعليم الرسمي عبر محرك البحث جوجل بمصر عن الرابط الخاص للتسجيل بلقاح كورونا للمعلمين وذلك قبل موعد بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، المقرر له اليوم الموافق 9 من شهر أكتوبر طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.



ضوابط هامة للحفاظ على منظومة التربية والتعليم 2021



وضعت وزارة التربية والتعليم الرسمي خطة وقائية فاعلة لتفادي تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب والمعلمين بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، فقد بدأت وزارة الصحة والسكان في عملية تطعيم العاملين في منظومة التربية بالتعليم كافة وذلك بشكل يشمل المعلمين والإداريين وكذلك العمال وأفراد الأمن.

_ تسجيل لقاح كورونا للمعلمين.

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وتأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حسب قرارات الدولة بمنع دخول المعلمين المدارس الذين لم يتلقوا الجرعة اللازمة من اللقاح.

موقع وزارة الصحة المصرية 2021



الرابط الخاص للتسجيل بلقاح كورونا للعاملين وزارة التربية والتعليم ٢٠٢١

.https://egcovac.mohp.gov.eg

خصصت الوزارة مؤخرا موقعًا خاصا ومباشرا لتسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021، للتسهيل الأمور عليهم وكذلك لضمان تلقي المعلمين كافة للقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، حيث توج خانة مخصصة تسمى العاملين بقطاع التربية والتعليم ومن ثم يتم الدخول لها وبدء العملية اللازمة للحصول على اللقاح.

وأكدت الوزارة أن كافة لقاحات كورونا آمنة وتقدم بشكل مجاني للمصريين وغير المصريين المقيمين على أراضي وطننا العظيم مصر.

وأكدت وزارة الصحة أن الأعراض الجانبية المصاحبة لتلقي الجرعة من اللقاح تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، حكة واحمرار في مواضع التطعيم، وقد يحدث تنميل في الكتف، منوهة أن تلك الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تطلب الذهاب إلى الطبيب وتزول خلال يومين.

خطوات التسجيل على موقع تلقي لقاح كورونا 2021 في مصر

1- زيارة لينك تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021 في مصر، من خلال الضغط هنا.https://egcovac.mohp.gov.eg/

2 – اختيار فئة «العاملين بالتربية والتعليم».

2- ملء البيانات المطلوبة بداية من الرقم القومي والاسم الرباعي وتحميل التاريخ المرضي إن وجد والصورة الشخصية

3- إرسال الرقم المحمول الخاص بالمواطن.

4- تحديد مكان وموعد المناسب للتطعيم.

5- قيام الوزارة بإرسال تلرقم الخاص بشأن الحصول على اللقاح.

موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021



6- كما المعلم ينتظر وصول الرسالة خلال 72 ساعة للحصول على اللقاح.

موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021egcovac.mohp.gov.eg

