الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الفرنسية: متحور كورونا الجديد «مو» يندر تسجيله حاليا

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد مو

أعلنت وكالة الصحة العامة في فرنسا، أن متحور كورونا الجديد "مو" والذي رصدت للمرة الأولى في كولومبيا بداية العام وسط ترجيح منظمة الصحة العالية مقاومتها اللقاحات، "يندر تسجيله" في الوقت الحالي.

ولفتت إلى أن انتشاره "يبدو أنه لم يتسع حديثا" سواء في أوروبا أو فرنسا حيث ثبت "تراجعه في أغسطس" بعد "صعود طفيف" خلال يوليو ويونيو، إلا أن السلطات الصحية شددت على أنها ستواصل في الأسابيع المقبلة تتبع تطور مسار المتحور "بعناية شديدة".

وفي نهاية أغسطس الماضي، نبهت منظمة الصحة أنه "ينبغي تعقب" المتحورة B.1.621 وفق المعجم العلمي. وحذرت بأن هذه المتحورة قائمة على تشوهات من شأنها تعزيز قدرتها على التصدي للقاحات، مشددة على وجوب البدء بتخصيص دراسات علمية إضافية لفهم طبيعتها بصورة أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن المتحورة مو اكتشفت في كولومبيا في يناير، وباتت "تحت مراقبة لصيقة" ولكن يبدو أنه "يندر تسجيلها في فرنسا" حاليا، وفق المسؤولة في قسم الأمراض المعدية في وكالة الصحة العامة سيبيل برنار-ستوكلين أثناء إحاطة إعلامية أسبوعية.

 تحذيرات جديدة أطلقتها منظمة الصحة العالمية حول نوع جديد من فيروس كورونا يُعرف باسم "مو"، والذى تم تحديده لأول مرة فى كولومبيا يناير الماضى "مو" يعرف علميًا باسم B.1.621.

قالت منظمة الصحة عنه إن خطورته تتمثل في مقاومة اللقاحات، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهمها بشكل أفضل، وإن متغير مو له كوكبة من الطفرات تشير إلى الخصائص المحتملة للهروب المناعى وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

ويزداد القلق بشأن ظهور طفرات فيروسية جديدة مع ارتفاع معدلات الإصابة على مستوى العالم مرة أخرى فى ظل ظهور متغير دلتا شديد العدوى والانتشار خاصة بين الأشخاص غير الملقحين وفى المناطق التى تم فيها تخفيف تدابير الوقاية اللازمة لمكافحة الفيروسات.

 

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