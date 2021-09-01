الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نتيجة دبلوم تجارة وصنايع وزراعة وفندقي الدور الثاني

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

طلاب
طلاب

نستعرض معكم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس تجاري وصناعي وزراعة وفنادق، حيث يبحث عدد كبير عن الموعد الرسمي لاعتماد نتيجة الدور الثاني للدبلومات.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني

 أكدت مصادر في قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم تصحيح الامتحانات  للدبلومات الفنية “الملاحق”، في التخصصات "صناعي، والتجاري، وكذلك الزراعي، وأيضا الفندقي) في الكنترول على مستوى المحافظات، وأضافت المصادر لـ«الدستور» أنه من المقرر اعتماد نتيجة الملاحق في أيام الأسبوع الأول من شهر 9 فور مراجعة عمليات التصحيح ورصد وتجميع درجات الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني

يمكن لطلاب الدور الثاني الاستعلام عن درجاتهم في الدور الثاني لمرحلة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة (التجاري، الصناعي، الزراعي، ...) ونظامها التعليمي (3-5) سنوات إتباع الخطوات التالية للاستعلام:-

  • الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط  nategafany.emis.gov.eg 
  • الخطوة الثانية: النقر على "الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني (الملاحق)"
  • الخطوة الثالثة: وضع البيانات الخاصة بالطالب / الطالبة.
  • الخطوة الرابعة: اختيار نوع الدبلوم سواء أكان ( تجاري، أو التخصص زراعي، أو تخصص صناعي، أو تخصص فندقي ..)
  • الخطوة الخامسة: تحديد نظام التعليم سواء أكان ثلاثة سنوات أو خمس سنوات
  • الخطوة السادسة: وضع رقم جلوس الخاص بالطالب/ة
  • الخطوة السابعة: الضغط على خانة الاستعلام بعد وضع جميع البيانات.
  • الخطوة الثامنة: وأخيرا ظهور جميع درجات الطالب/ة في المواد بالدور الثاني وظهور أيضا المجموع الكلي ورقم النسبة المئوية.

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موعد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية.. مصادر رسمية تجيب

الجدير بالذكر أن الطلاب أدوا امتحانات “الملاحق” الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام 2021  في 14-8-2021، حيث وصل إجمالي أعداد اللجان الطلابية التي تم تخصيصها لتأدية امتحانات “الملاحق” للدبلومات الفنية حوالي 436 لجنة للطلاب، كما وصلت أعداد الطلاب/الطالبات الذين تقدموا لأداء الامتحانات حوالي 212538.

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