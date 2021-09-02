الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 في حادث تصادم ملاكي وميكروباص بالسويس

حادث تصادم ملاكي
حادث تصادم ملاكي وميكروباص

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي في طريق "السخنة ـ الزعفرانة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى المستشفى الأميري بالسويس.

كانت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس تلقت بلاغًا من قائدي السيارات يفيد وقوع الحادث أمام قرية واحة الحجاز دولفين، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس 6 سيارات لموقع الحادث، وخلال 6 دقائق من توقيت تلقي البلاغ وصلت سيارات الإسعاف إذ تحركت من نقاط التمركز على طريق السخنة.

وأفادت المعاينة أن الحادث وقع بالتصادم بالمقابلة، وتهشمت مقدمة السيارة الملاكي والميكروباص التابع لإحدى شركات السياحة.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن المصابين حالتهم مستقرة وتنوعت الإصابات بين جروح وكدمات وسحجات.

حادث تصادم ميكروباص سيارة ملاكي المستشفى الأميري بالسويس طريق السخنة الزعفرانة مرفق إسعاف السويس

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