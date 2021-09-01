الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ذبحتها علشان شقية».. تشريح جثة طفلة قتلتها والدتها في بولاق

سكين
سكين

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، تشريح جثة طفلة ذبحتها والدتها في منطقة بولاق الدكرور، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كانت ذبحت ربة منزل من ابنتها البالغة من العمر عاما ونصف العام، بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بحجة أنها شقية وأرهقتها. 

وأوضحت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت قيادة العميد علاء فتحي مدير مباحث الجيزة، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول طفلة عمرها قرابة عام ونصف مصابة بجرح ذبحي في الرقبة.

بمجرد تلقي البلاغ انتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن هناك شبهة جنائية، وبالفحص والتحري توصلت القوات إلى أن الأم وراء القتل، وأنها تخلصت منها وتركت جثتها في المستشفى وفرت هاربة.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن قوة من المباحث تمكنت من ضبط الأم المشتبه فيها، وبمواجهتها اعترفت بالجريمة، وجاء فى محضر الشرطة أنها اعترفت بالواقعة قائلة «قتلتها علشان شقاوتها.. مسكت السكين ودبحتها».

أقوال الزوج 

وبسؤال الزوج، والد الطفلة الضحية، قال في محضر الشرطة إنه كان في عمله وأنه متزوج الأم منذ 6 سنوات ولديهما طفل آخر، 5 سنوات، ولا يعرف سبب قيام الأم بذلك الفعل، مضيفا أنها مؤخرا تعاني من اضطرابات نفسية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة وتحديد سبب الوفاة، كما قررت استدعاء زوج المتهمة للوقوف على ملابسات أقواله بمعاناتها من اضطرابات نفسية في الآونة الأخيرة.

تشريح الجيزة جثة طفلة النيابة العامة في الجيزة بولاق الدكرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

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