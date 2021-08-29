الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تسلل غير شرعي».. ضبط شخص سهّل سفر عدد من الأشخاص بالدقهلية

ضبط شخص
ضبط شخص

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص لتسهيله سفر عدد من الأشخاص من أبناء إحدى القرى بمحافظة الدقهلية "تسلل غير شرعي".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص (سائق – له معلومات جنائية- مقيم بقرية تلبانة بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية) بتسهيل سفر 11 شخصا من أبناء ذات القرية "تسلل غير شرعي" إلى إحدى الدول، متوجهين لشقيقه (مقيم بذات الدولة المشار إليها) تمهيداً لسفرهم إلى دولة أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود برئاسة قطاع الأمن العام عن ضبط المتهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية الجنسية المصرية الهجرة غير الشرعية محافظة الدقهلية قطاع الأمن العام

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القاهرة - بغداد

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