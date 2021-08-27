الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وحدات مرور إلكترونية جديدة بمول سيتى ستارز والعلمين (فيديو)

صورة من الواقع
صورة من الواقع

أنشأت وزارة الداخلية، وحدات مرور إلكترونية جديدة تيسيرًا على المواطنين في الحصول على خدمات تراخيص السيارات بمول سيتي ستارز بالقاهرة ومدينة العلمين الجديدة ووحدة فحص فني مميكنة ببورسعيد تقدم خدمات تراخيص السيارات دون التقيد بنطاق جغرافي والمعاملات فيها إلكترونية، فى إطار خطة التطوير الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الجماهيرية.

خدمات جديدة لفحص الطلبات الإلكترونية الواردة

وتم اعتماد الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقليص الدورة الزمنية للخدمات الجماهيرية الإلكترونية المقدمة عبر بوابتي "الوزارة، مصر الرقمية" إلى 24 ساعة؛ حيث تم التنسيق مع الجهات مقدمة الخدمات الإلكترونية (قطاع الأحوال المدنية- الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية- الإدارة العامة لنظم معلومات المرور- الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- الإدارة العامة لتصاريح العمل- الإدارة العامة لشئون المجندين) لتنفيذ تلك الإجراءات من خلال فحص الطلبات الإلكترونية الواردة وتنفيذها خلال 24 ساعة بدءًا من وقت تقديم طلب الخدمة الإلكترونية وحتى قيام المواطن بسداد مقابل أداء تلك الخدمة، ويعقب ذلك تسليمها فى ذات اليوم للبريد ليتولى توصيل المحرر للمواطنين طالبي الخدمة.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم الانتهاء من إتاحة خدمة الرسائل القصيرة لإعلام المواطن طالب خدمات قطاع الأحوال المدنية بكافة مراحل التعامل مع الطلب وحتى تمام تسليم المحرر لطالبه ببوابة مصر الرقمية أسوةً بما تم مع خدمات المرور المتاحة على ذات البوابة.

وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من تعميم خدمة الرسائل القصيرة SMS لإعلام المواطن طالب الخدمة بموقف طلبه فى كافة المراحل الخاصة بإصدار المحررات المطلوبة للخدمات الجماهيرية الإلكترونية المتاحة عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وزارة الداخلية انشاء وحدات مرور إلكترونية مول سيتي ستارز بالقاهرة مدينة العلمين الجديدة فحص فني وحدة فحص فني مميكنة ببورسعيد

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وائل لطفي

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