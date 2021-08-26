الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تطالب المغرب والجزائر بتسوية الخلافات عبر الحوار الأخوى

وزارة الخارجية البحرينية
وزارة الخارجية البحرينية

شددت وزارة الخارجية البحرينية على ضرورة تسوية المسائل الخلافية بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبر الحوار الأخوي، لفتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الجزائرية، بما يعزز من متانة وقوة العلاقات، ويحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعربت الوزارة، في بيانها، أوردته وكالة الأنباء البحرينية، عن أسفها لما آلت إليه العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب، مؤكدة حرص مملكة البحرين على متانة العلاقات العربية وتعزيزها.

وكان أعلن وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج  الجزائري، رمطان لعمامرة، قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

وأكد لعمامرة، أن الجزائر ترفض منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب، كما أنها ترفض الإبقاء على وضع غير اعتيادي في المنطقة، حسب قناة "النهار" الجزائرية.

واتهم رمضان لعمامرة، المغرب بأنه أضاف لأعماله العدائية تعاونه البارز والموثق مع المنظمتين الإٍرهابيتين الماك ورشاد، مشيرا إلى أنه ثبت ضلوع الماك ورشاد بالحرائق المهولة التي ضربت عددا من الولايات مؤخرًا وقضية قتل وحرق الشاب جمال بن إسماعيل، مع الإشارة إلى فضيحة التجسس عبر برنامج بيجاسوس أثبتت تعرض مسئولين ومواطنين جزائريين من طرف أجهزة استخبارات المغرب.

كما أكد الوزير الجزائري، أن المغرب انتهك حرمة القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء عام 2013، بجانب تخلي المغرب عن تعهداته الرسمية بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن القادة الحاليين للمغرب يعيشون في وهم فرض أطروحة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، مؤكدا أن المغرب حطم بممارسات حكامه السابقة كل مجال للثقة في تعهداته.

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