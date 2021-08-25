محافظ دمياط تتفقد ترعة الخياطة للوقوف على أسباب ظهور بعض التصدعات

توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى موقع مشروع تغطية ترعة الخياطة والتى تجرى من خلال العملية التى تم طرحها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتحت إشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وذلك وفقاً لبنود البروتوكول المبرم مع ووزارة التنمية المحلية.

وتضمنت الزيارة التى رافقها خلالها اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد الوقوف على أسباب ظهور بعض الشروخ والتصدعات بجسر الطريق والتى نتجت عن سوء أعمال سند جوانب جسر الترعة خاصة مع القيام بعمليات الحفر على أعماق.

وشددت "المحافظ" خلال الزيارة على تنفيذ أعمال الردم و الالتزام التام بالمواصفات والاشتراطات الفنية طبقاً للتصميمات التى أعدها استشارى الجهاز المركزى للتعمير والمعايير الخاصة بالتربة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاول المُنفذ للمشروع، ونوهت بأنه تم إعداد عدد من التقارير بأسباب ظهور تلك التصدعات من قبل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

كما أكدت أن المحافظة قد اتخذت عدد من الإجراءات فور حدوث تلك التصدعات، لتلافى حدوث أية مشكلات جراء ذلك.

وأجرت جولة اليوم الأربعاء جاءت بمرافقة العميد عادل الشناوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط و إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة، استهلتها بمعاينة قطعة أرض بقرية كفر المنازلة لدراسة مقترح استغلالها لإقامة مجمع خدمات حكومية و زراعية وفقاً للاشتراطات الخاصة بتلك المنشآت، كما تفقدت "محافظ دمياط" مركز شباب كفر المنازلة للوقوف على مخطط التطوير الخاص به لرفع كفاءته طبقاً لأعلى مستوى .

وخلال زيارتها لقرية كفر سليمان البحرى، قامت "الدكتورة منال عوض" بمعاينة موقع الجمعية الزراعية بالقرية، حيث أمرت بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المبنى القديم واستغلاله مع المساحة المحيطة به لإقامة مجمع خدمات زراعية وبيطرية متكامل.