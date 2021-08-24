الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة الثقافة تشهد احتفالية صيف بلدنا في رأس البر (فيديو)

وزيرة الثقافة خلال
وزيرة الثقافة خلال الحفل

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لليوم الثاني احتفالات صيف بلدنا على مسرح اللسان برأس البر ضمن فعاليات برنامج صيف بلدنا الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة.

أقيم الحفل بالتعاون مع دار الأوبرا، برئاسة د. مجدى صابر وحضور جيهان مرسي المشرف على الموسيقى العربية بالأوبرا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة و5000 مواطن من أبناء المدينة وزوارها.

وأشادت عبد الدايم بالحضور الجماهيرى الكبير، مؤكدة أن الإقبال على الفعاليات التى تنظمها الثقافة المصرية يعكس الثقة فى المنتج الإبداعى للدولة ويعد دافعًا لتقديم المزيد من الأنشطة الجادة التى تسمو بالوجدان وتعمل على بناء الانسان، مضيفة أن عرض ألوان من الفكر والفن فى المجتمع بمختلف ربوع مصر يعكس جهود استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية، مؤكدة استمرار مساعى التنوير من خلال القوى الناعمة بصورها المتنوعة.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط منال عوض وزيرة الثقافة

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