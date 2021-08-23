الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مهرجان صيف بحر ونغم فى رأس البر بدمياط بحضور وزيرة الثقافة

مهرجان صيف بحر ونغم
مهرجان صيف بحر ونغم فى رأس البر

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء أمس الأحد، فعاليات الحفل الفني الذى احتضنته البقعة الساحرة عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر ضمن مهرجان "صيف بحر ونغم".

 

تضمن الحفل الذى حضره جميع قيادات محافظة دمياط ووزارة الثقافة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فقرات فنية لاوبريت "انا مصر، وعلى دمياط، ورسمنا لك" قدمها براعم فرقة رؤية للدراما الحركية بمحافظة دمياط بقيادة كريم خليل وأيضًا فقرات فنية لفرقة الماريمبا للفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية بقيادة محمد الموجي والسوليست "نهاد فتحى، وليد حيدر، ياسر سليمان، رحاب مطاوع"، كما تخلل الحفل عرض مصور لأهم الإنجازات والمشروعات التي شهدتها محافظة دمياط خلال الآونة الأخيرة.

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مهرجان صيف بحر ونغم فى رأس البر

ورحبت المحافظ بهذا المهرجان الذي جاء تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة دمياط، لتنشيط السياحة الداخلية بمدينة رأس البر والتي تُعد مقصدًا هامًا للزائرين من مختلف المحافظات، كما ذكرت أن الحفاظ على التراث والموروث الثقافي والفني يُعد من أحد أهم الأهداف الرئيسية لنشر التنوير بين الجمهور المصري، وفى هذا السياق،، توجهت "محافظ دمياط" بالشكر الجزيل إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم لدعمها الكبير لكافة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة دمياط.

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مهرجان صيف بحر ونغم فى رأس البر

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إن الوزارة حريصة على متابعة تنفيذ خطط الأنشطة الفنية والثقافية خاصة خلال فصل الصيف بالمحافظات الساحلية  مؤكدة أن الفنون المختلفة هى القوى الناعمة أحد أهم الأدوات الفعالة التى تساهم فى بناء المجتمع ونشر الوعى وقامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض بتبادل الدروع. 

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مهرجان صيف بحر ونغم فى رأس البر
محافظ دمياط منال عوض محافظة دمياط دمياط راس البر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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