علامات واضحة تدل علي أن الرجل المتزوج في حب امرأة أخرى

يسعي كلا من الطرفين إلي القيام بالأشياء التي تجعل العلاقة الزوجية علي ما يرام ، ولكن هناك بعض الأشياء التي أذا حدث فإنه دليل علي أن زوجك علي علاقة بأمرأة أخري.

وبحسب موقع “momjunction ” نرصد في التقرير التالي ما هي الدلائل الرئيسية على أن الرجل المتزوج يحب امرأة أخرى؟

يخفي هاتفه

هل يتصرف بطريقة غامضة عند التحدث عبر الهاتف؟ عندما يتصل بشخص ما سرًا أثناء وجودك في غرفة أخرى ، قد تلاحظ أنه يتحدث بنبرة صامتة، فهذه علامة حمراء وتشير إلى وجود شيء ما في مكالماته الهاتفية السرية .

يتجنب ممارسة الجنس معك

أنت تتوق إلى اللحظات الحميمة ، لكن عقله ينشغل بمشاعر شخص آخر، نتيجة لذلك ، يتجنب تقبيلك أو إمساك يديك أو احتضانك أو حتى ممارسة الجنس معك.

لا يسمح لك باستخدام هاتفه

لم يكن لديه مشكلة في مطالبتك بالتحقق من رسائله أو رسائل البريد الإلكتروني أثناء انشغالك ببعض الأعمال في المنزل، ومع ذلك ، الآن ، يرفض السماح لك باستخدام هاتفه أو يصبح متوترًا عندما تفعل ذلك.

ينتقدك

انه ينأى بنفسه عنك أنت وينتقد الأذواق والخيارات الخاصة بك، وانه يلوم كل شيء فيك ، من طريقة طبخك إلى أسلوبك وطريقة لبسك.

يذكر امرأة أخرى

إذا كان يحاول باستمرار إحضار امرأة أخرى في محادثاته ، فقد حان الوقت ليكون حذرًا، إنها علامة على أن "المرأة الأخرى" تحظى باهتمامه وأنه يعتقد أنها مميزة بطريقة ما.

يتجاهلك

هذه واحدة من أكثر العلامات المؤلمة التي تجعلك تدرك أنك بجوار شخص لا يمنحك الاهتمام والاحترام الذي تستحقه.

لديه أذواق جديدة

لاحظت تغيرًا في عاداته الغذائية وتفضيلاته الموسيقية والكتب وحتى الأفلام التي يشاهدها، كما تغير أسلوب حديثه، قد يكون يقلد امرأة أخرى يحبها.

يختفي دون أن يعلم

يختفي دون أن يترك أثراً في عطلاته الأسبوعية ، وكثيراً ما يفشل في الرد على مكالماتك أو رسائلك. قد يذهب في إجازات بدونك أو يتجنب الخطط التي تتضمنك.

يحارب بدون سبب

عند الاستفزاز البسيط ، يحول المحادثات إلى مجادلات، يجد أي سبب لبدء القتال معك ، ويسعى إلى الخلاف معك كذريعة لتجنبك أو عدم التواصل معك.

لا يريد أن يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي

إذا نشرت صورًا لكما معًا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ، فجأة يخبرك بعدم القيام بذلك،كما أنه توقف عن نشر صور لكما.

يغير مظهره

هل لاحظت أن زوجك يعتني بنفسه كثيرًا أكثر من المعتاد مؤخرًا؟ هل يرتدي ملابس أفضل ، وهل حدث تغير مفاجئ في مظهره؟ هل يرتدي قمصانًا جديدة أنيقة لا يرتديها أبدًا خارج المكتب أو عندما لا تكونين حاضرة .