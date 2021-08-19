اندلاع حريق جديد فى جبال القدس

اندلع حريق في جبال القدس اليوم الخميس، وتوجه 12 فريق إطفاء من أجل إخماده، وذلك بعد أيام فقط من سيطرة قوات الإطفاء الإسرائيلية على حرائق جبال القدس.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست على موقعها، أن أربع طائرات إطفاء تشارك في مكافحة الحريق.

وكان قد تم احتواء حرائق الغابات الهائلة أمس الأول الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من جهود مكافحة الحرائق، وهرعت إسرائيل لطلب المساعدة الدولية من أجل إخماده.

وأتى الحريق الهائل على ما يقرب من 2000 هكتار (4940 فدانًا) من الأراضي، وقال رئيس قسم مكافحة الحرائق ديدي سمحي، إن الحريق يشبه حريق جبل الكرمل، الذي أتى على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال إسرائيل في عام 2010 وأسفر وقتها عن مقتل 44 شخصًا.