السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تشارك فى الدورة 16 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تشارك وزارة السياحة والآثار في الدورة 16 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي سيتم انعقاده خلال الفترة من ١٦ إلى ٣٠ أغسطس ٢٠٢١.

وقالت نجوى متولي مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، إن الجناح المخصص للوزارة سوف يعرض عددا من الكتب والدوريات العلمية من إصدارات المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى عرض للنماذج الفنية والمستنسخات الأثرية التي تبرز جمال الفن المصري وجهد وحرفية العاملين والفنيين في تنفيذ تلك القطع الفنية بدقة فائقة.

وأشارت إلى أن الكتب والإصدارات تتنوع في شتى مجالات علم الآثار والتاريخ المصري القديم، مثل مختارات من علم الترميم والآثار المصرية القديمة والآثار والمنشآت الإسلامية والقبطية، والتاريخ والآثار في العصر اليوناني الروماني. كما تشمل المعروضات أطلس المواقع الأثرية لكثير من المحافظات من بينها الأقصر وسوهاج.

يشار إلى أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تنظمة مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب. 

وزارة السياحة والآثار مكتبة الاسكندرية معرض الكتاب الكتب أسعار الكتب في المعرض

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وائل لطفي

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