خبراء يكشفون خطة النجاة من موجة كورونا الرابعة

حذر أطباء وخبراء فى مجال الصحة العامة من الدخول فى موجة رابعة من فيروس كورونا فى ظل تخلى المواطنين عن الإجراءات الاحترازية مع فترة الصيف والتكدس الحادث فى المناطق الترفيهية الساحلية وغيرها.

وقال أطباء إن دول العالم تشهد حاليًا موجة حادة من الوباء، فى ظل وجود متحورات جديدة من الفيروس، وأشهرها «دلتا» الذى تسبب فى وفاة أعداد هائلة من البشر فى دول العالم، خاصة فى الهند.

وفى السطور التالية، يوجه الخبراء نصائح عديدة للمواطنين للحماية من الموجة الرابعة للوباء، عبر اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بتجنب أماكن الزحام خاصة فى المناطق الترفيهية وغيرها من التفاصيل المهمة.

أحمد التهامى: التفتيش على المناطق السياحية

قال الدكتور أحمد التهامى، استشارى الأمراض الصدرية بمستشفى قصر العينى، إن تخلى المواطنين عن الإجراءات الاحترازية خطر جسيم، محذرًا من ارتفاع معدل الإصابات وفقدان السيطرة على الوضع.

وأشار «التهامى» إلى احتمالية حدوث موجة رابعة فى شهر سبتمبر المقبل، موضحًا أن هذا ما يتعرض له بعض الدول حاليًا، و«نحن معرضون لذلك بعدما امتنع المواطنون عن ارتداء الكمامات الطبية واستخدام الكحول والمطهرات».

ولفت إلى مشاهد التزاحم التى تشهدها الأماكن الترفيهية، فى محافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح، معتبرًا أن التكدس يساعد على انتشار الوباء بشكل أكبر وفى وقت أقل.

وطالب بفرض إجراءات احترازية أشد خلال الفترة المقبلة، بجانب التفتيش المستمر على المناطق السياحية والفنادق، بسبب ما يحدث فيها من تزاحم ملحوظ، ما يجعل فرصة الإصابة بالمرض تتزايد، خاصة مع انتشار متحور «دلتا» الأشد شراسة.

ونصح المواطنين بالعودة إلى الإجراءات الاحترازية، لتجنب التعرض لموجات وبائية جديدة.

سامح فليفل: الإجراءات الاحترازية مع تسريع التلقيح

رأى الدكتور سامح فليفل، طبيب بمستشفى المحلة، أن حدوث موجة رابعة من وباء كورونا يتوقف على وعى المواطنين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن تزاحم المواطنين على الشواطئ وفى المتنزهات فى المصايف سيتسبب فى تزايد الإصابات بالفيروس.

وقال: «لاحظنا فى الفترة الأخيرة عدم التزام كثير من المواطنين بالإجراءات الاحترازية، ما أدى لارتفاع معدل الإصابات بالمرض، وهو أمر بمثابة جرس إنذار يحذر من عودة الوباء مجددًا، وهو ما حدث فى كثير من دول العالم الذى تهاون فى الإجراءات الوقائية، لأن التهاون فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية يجعل الأمور تخرج عن السيطرة». وأكد أن «مستشفيات العزل ما زالت تسيطر على الموقف، لكن التعامل مع الفيروس باستهانة والاعتقاد بأنه ينتهى بتحسن الأحوال الجوية أمر غير صحيح، فعلينا الالتزام بالإجراءات التى نصت عليها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية حتى فى مراحل تراجع الانتشار، لأن أى تهاون ستنتج عنه مخاطرة بصحة وحياة الآلاف». وواصل: «من المتوقع أن تمر المرحلة المقبلة بسلام، لأن وزارة الصحة تضع خططًا قوية ومنظمة للتمكن من السيطرة على أى ارتفاع فى الإصابات، كما أن هناك زيادة ملحوظة فى عدد المواطنين المتقدمين للحصول على اللقاح، ما يجعلنا نمر من هذه المرحلة بشكل آمن». وأكمل: «العالم دخل بالفعل مرحلة الموجة الجديدة من الوباء، مع انتشار متحور (دلتا)، لكن الأمور رغم ذلك مازالت تحت السيطرة، خاصة فى حال التعامل بوعى مع الموقف، والالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل».

أحمد صبحى: التوقف عن ارتداء الكمامات خطر

أكد الدكتور أحمد صبحى، استشارى الأمراض المناعية، أن بدء الموجة الرابعة من انتشار الفيروس يرتبط بتوقيت وصول متحور «دلتا» إلى مصر، فى ظل انتشاره السريع بعدد من دول العالم، مشددًا على ضرورة الإسراع فى التسجيل للحصول على اللقاح، من أجل إنقاذ حياة الآلاف.

وقال: «لاحظنا فى الآونة الأخيرة توقف كثير من المواطنين عن ارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات التى تقى من الفيروس، وهذا ما قد يجعل الموجة المقبلة أكثر قوة من سابقاتها، لذا يجب على الجميع توخى الحذر، والتعامل مع الموقف بشكل مختلف». وأضاف: «الازدحام فى الأماكن العامة والمطاعم والمقاهى والنوادى والشوارع مؤخرًا يضاعف من معدلات انتشار الفيروس، وهو ما دفع مستشفيات العزل لتكثيف استعداداتها من أجل استقبال الحالات المتوقعة فى الفترة المقبلة». ونصح المواطنين بتناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامينات وبروتينات، للحفاظ على المناعة، وتحسين صحتهم العامة، والمتابعة مع أطباء متخصصين فى حال الشعور بأى أعراض مرضية تشبه أعراض الفيروس، مثل حالات ضيق التنفس واضطراب ضربات القلب وفقدان حاستى الشم والتذوق.

ريهام صفوت: احذروا المشروبات الغازية والإفراط فى الفيتامينات

ذكرت الدكتورة ريهام صفوت، إخصائى التغذية العلاجية، أن الغذاء الصحى الذى يتضمن العناصر الخمسة: البروتينات، والكربوهيدرات، والدهون، والفيتامينات، والمعادن، يقوى جهاز المناعة، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تنصح بتناول الفواكه والخضروات خلال الفترة الحالية للتقليل من مضاعفات الإصابة بالفيروس خلال الموجة الرابعة.

وأضافت أنه يتوجب على أصحاب الأمراض المزمنة إجراء التحاليل بصفة دورية مع انتظام تناول الأدوية الخاصة بهم فى مواعيدها، والحرص على استقرار حالاتهم الصحية، وتجنب حدوث أى خلل فى مستويات السكر أو الضغط.

وحذرت من إهمال تناول وجبة الإفطار، إذ لا بد من تناول ٣ وجبات رئيسية، مع الحفاظ على أداء تمرينات التنفس، وكلها أمور من شأنها تقوية الجهاز المناعى. كما حذرت من الإفراط فى تناول أقراص الفيتامينات، ناصحة بالحصول عليها فى صورتها الطبيعية من خلال الخضر والفاكهة، مثل البروكلى والجوافة والفلفل الأحمر وجميعها تحتوى على كميات وفيرة من فيتامين «سى»، إضافة إلى وجود الزنك فى المحار والأسماك الدهنية، وفيتامين «د» الموجود بوفرة فى صفار البيض.

جمال فرويز: التوتر يزيد الإصابة بالأمراض المناعية

قال الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، إن هناك ما يسمى بالمناعة النفسية العصبية، وأول من تحدث عنها هو عالم ألمانى توصل إلى أن الأشخاص المصابين بالتوتر أو الاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المناعية بنسبة بين ٤٠٪ و٦٠٪.

وأضاف «فرويز»: «لا بد من اتباع جميع الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا من خلال الحرص على ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة، وتقوية الجهاز المناعى بالغذاء الصحى، والالتزام من منطلق الخوف على النفس والأهل».

وتابع: «القلق والتوتر من الإصابة يسببان اضطرابات فى النوم، وبالتالى فقدان التركيز طوال الوقت، لذلك أنصح بممارسة بعض الأنشطة والهوايات لتخفيف الضغوط النفسية مثل الخروج مع الأصدقاء أو العمل والقراءة، وتجنب التعرض لأخبار الإصابة بالفيروس».