المغرب تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا و104 حالات وفاة

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم، 10 آلاف و828 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 731 ألفا و84 حالة.

أفادت الوزارة في بيان الخميس- بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 51 ألفا و434 من الفحوصات، قد بلغ 7 ملايين و454 ألفا و27 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضافت أنه تم تسجيل 104 وفيات، ليصل العدد الإجمالي إلى 10 آلاف و711 حالة، كما تم تسجيل 7 آلاف و778 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 639 ألفا و534 حالة.