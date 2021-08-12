مستشفيات طوكيو تتعرض لضغوط بسبب تفشي «كورونا» بين كبار السن

كشفت صحيفة "جابان تايمز" عن وجود نقص متزايد في أسرة المستشفيات المخصصة لمرضى كوفيد-19 وسط استمرار تفشي المرض سريعا في منطقة العاصمة طوكيو، ليغرق نظام الرعاية الصحية المحلي بإصابات جديدة لاسيما بين كبار السن.

وقالت الصحيفة - في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - إن الموجة الخامسة من الوباء - التي يغذيها متغير دلتا الأكثر فتكا والأكثر عدوى- تشهد الآن وقوع إصابات جديدة بمعدل يتجاوز الأرقام القياسية السابقة المسجلة في منطقة طوكيو الكبرى باستمرار منذ أواخر شهر يوليو الماضي.

وأضافت أنه في حين أن العديد من المستشفيات في العاصمة وحولها تقترب من حدودها الاستيعابية الكاملة، فإن التأثير المقصود للتحول الكبير في السياسة الذي أعلنه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا الأسبوع الماضي - وهو إعطاء الأولوية للحالات الشديدة من خلال تعافي المرضى المصابين بأمراض متوسطة في المنزل - لم يتم الشعور به بعد.

ونقلت الصحيفة عن خبراء الأمراض المعدية في العاصمة قولهم اليوم إن المرضى المصابين بأمراض خطيرة يتزايدون بسرعة، وأن الحفاظ على نظام الرعاية الصحية سيصبح صعبا قريبا إذا استمر تفشي المرض في التصاعد.

من جانبه، قال نوريو أوهمجاري، كبير مستشاري حكومة مدينة طوكيو ومدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في المركز الوطني للصحة والطب العالميين: إن "الوضع خارج عن السيطرة وقد وصل إلى درجة من المخاطر شبيهة بكارثة " ، مشددا على ضرورة أن يفعل السكان ما في وسعهم لحماية أنفسهم من الإصابة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.