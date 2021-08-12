الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة الاتجار بالأدوية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أدوية مجهولة المصدر
أدوية مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص (صاحب شركة لتجارة الأدوية، عامل، حاصل على دبلوم)؛ لقيامهم بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار بالأدوية.

وتضمن نشاطهم الإتجار في أدوية مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها بالأسواق لعدم تسجيلها بالجهات المختصة، والمهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها، واستغلالهم مخزنًا غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لممارسة نشاطهم الإجرامى وتخزين كميات كبيرة من تلك الأدوية بداخله.

وعُثر داخل المخزن على كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية مختلفة الأنواع والأحجام خاصة بعلاج العديد من الأمراض، وتبين أنها مهربة جمركيًا وغير خالصة الرسوم والضرائب، كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم غير المشروع، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالى 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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