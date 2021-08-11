الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة تموينية مكبرة للرقابة على المخابز البلدية بالبحيرة

الحملة
الحملة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمواد الغذائية والمخابز البلدية، لضبط الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به ومراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المختلفة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، بناحية كفر الدوار وأبو المطامير، عن تحرير 10 محاضر متنوعين فى مجال المخابز، منها تحرير 5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وغلق أحدهم لمدة شهر لتجاوز مقدار العجز فى الرغيف الواحد 22 جرام، وضبط مخبز قام بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 22 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة 50 كجم للشيكاره وبيعها فى السوق السوداء، وضبط مخبز قام بتجميع كمية كبيرة من الدقيق من السوق السوداء قدرها 15 شيكارة دقيق بلدى زنة 50 كجم للشيكارة الواحدة، وضبط مخبزين يقومان بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر لمخبز بلدي لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة أنه سيستمر فى شن الحملات الرقابية والتموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم، وضبط المخالفين ومراقبة الأسعار والتأكد من سلامة وجودة المنتجات المعروضة للبيع، مع متابعة صلاحيات هذه المنتجات.

وزارة التموين محافظ البحيرة التجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية ضبط المخالفين

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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