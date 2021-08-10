الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مدير الفحص ومأمور ضرائب العجوزة والمهندسين للتأديبية

النيابة الادارية
النيابة الادارية

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير الفحص بمأمورية الضرائب الحرة ومأمور ضرائب العجوزة والمهندسين للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلث في قبول مبالغ مالية من أحد الممولين مقابل تغيير البيانات.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، في القضية رقم 86 لسنة 63 قضائية عليا أن "م ف"، مدير شئون الفحص بمأمورية ضرائب المهن الحرة و"ج ب"، مأمور ضرائب العجوزة والمهندسين بمصلحة الضرائب المصرية خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن قبلا مبالغ مالية مقابل التسهيل للممول "ن خ" تقديم إقرار ضريبي متضمن بيانات مخالفة للحقيقة.

النيابة الإدارية إحالة مدير الفحص لعجوزة والمهندسين لمحاكمة التأديبية

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