فيلم Hotel Transylvania: Transformania في مصر أول أكتوبر

ينتظر عشاق الأفلام الأجنبية وأفلام التحريك تحديدا عرض الفيلم العالمي Hotel Transylvania: Transformania ضمن سلسلة الفيلم العالمية التي حققت نجاحا كبيرا وحددت الشركة المنتجة موعد طرح الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية أول أكتوبر القادم كموعد نهائي للعرض بعد عدة تأجيلات خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يعرض فيلم Hotel Transylvania: Transformania في مصر خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم ضمن سلسلة العرض العالمي للفيلم الجديد الذي ينطلق في عدد كبير من بلدان العالم.

تدور أحداث فيلم Hotel Transylvania: Transformania الجديد عن تحول دارك وعصبته من الوحوش إلى بشر، بسبب الماكينة الجديدة التي ابتكرها فان هلسينج، أما جوني فعلى العكس يصير وحشًا، وعلى أفراد العصبة أن يعودوا لسابق عهدهم قبل فوات اﻷوان وسط أجواء من الإثارة والتشويق طوال أحداث الفيلم.

ويشارك في الفيلم الجديد الذي يعتبر النسخة الرابعة من الفيلم الشهير كلا من النجمة العالمية سيلينا جوميز وكاثرين هان وبريان هال وآندي سامبيرج وفران دريشر وستيف بوشيمي والفيلم الجديد من إخراج ديريك دريمون.

تراجعت إيرادات الأفلام الأجنبية الجديدة في مصر في شباك التذاكر، أمام الأفلام المصرية الجديدة في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث حرصت الشركات الموزعة على عدم طرح أفلام أجنبية جديدة والاكتفاء بالأعمال القديمة باستثناء فيلم واحد هو فيلم "Snake Eyes".

واستطاع الفيلم خلال أسبوعه الأول في مصر تحقيق إيرادات كلية قدرت بقيمة 810 آلاف جنيه، في حين حققت الأفلام المصرية التي حققت ملايين الجنيهات خلال الأسبوع نفسه.

- أحداث الفيلم

فيلم "Snake Eyes" يتناول واحد من أبطال عالم “جي. آي. جو”، وهو "سنيك أيز" والذي يركز العمل على بدايته وقصته، منذ دخوله عشيرة أراشيكاجي بحثًا عن الطعام، إلى تدريبه ليصبح رجلًا ذو قدرات خاصة وهو من بطولة كلا من هنري جولدينج، وأندرو كوجي، وسمارة ويفنج، وأورسولا كوربير، وستيفن ألريك، وهاروكا أبي، والفيلم من إخراج روبرت شوينتكي.