رئيسة الأوليمبياد: دورة طوكيو كانت مصدر أمل للعالم وانتهت دون وقوع حادث كبير‎‎

صرحت رئيسة اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو، سيكو هاشيموتو، اليوم الأحد، بأن الألعاب أقيمت دون وقوع حوادث كبيرة، وكانت مصدر أمل للعالم على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وقالت هاشيموتو في ختام الألعاب الأوليمبية التي استمرت 17 يومًا: "إن الأولوية القصوى كانت ضمان أن تجرى الألعاب بطريقة آمنة ومأمونة من خلال وضع تدابير لمكافحة فيروس كورونا"، وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، فيما امتنعت هاشيموتو عن إعلان نجاح الحدث بالكامل مع اقتراب موعد الألعاب البارالمبية.

وأضافت هاشيموتو أن قرار تنظيم معظم الأحداث الأوليمبية بدون متفرجين رغم أنه "مؤسف"، كان ضروريًا لكسب دعم الجمهور لقرار المضي قدمًا بتنظيم الألعاب بينما لا تزال اليابان تكافح للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت: "لقد تمكنا من إدارة الألعاب من خلال إعطاء الأولوية للسلامة، وقد وصلنا الآن إلى يوم الختام دون أن نشهد مشاكل كبيرة بشكل عام"، وخلصت بالقول إن "الحكم يجب أن ينتظر حتى انتهاء جميع الأحداث الأوليمبية والبارالمبية.. في هذه المرحلة، لا يمكننا أن نسميها نجاحًا بنسبة 100 بالمائة".

وواجهت الحكومة اليابانية والمنظمون الآخرون معارضة محلية قوية لتنظيم الألعاب، حيث خشى البعض من أن تصبح الفعاليات مركزًا للانتشار السريع لفيروس كورونا.



ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.