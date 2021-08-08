الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الغزل والنسيج» تنشئ صندوق ادخاري للعمال بعد المعاش

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إنه يجرى حاليا الاستعداد لتأسيس صندوق ادخاري يستفيد منه جميع العاملين في قطاع الغزل والنسيج بعد الخروج على المعاش.

وأوضح أن النقابة العامة ستساهم في دعم هذا الصندوق الذي يهدف إلى خدمة العمال ماليا بجانب معاشهم الأساسي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس النقابة العامة اليوم الأحد، مع خبير إكتواري لوضع تصور نهائي لتأسيس هذا الصندوق مع الجهات المعنية، وعرض الفكرة على مجلس إدارة النقابة العامة المقبل لإقراره.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أن فكرة هذا الصندوق تعتبر الأولى من نوعها، حيث سيقوم العامل بدفع اشتراك شهري محدد بجانب مساهمة النقابة العامة من استثماراتها، وعند خروج العامل على المعاش يحصل على مبلغ مالي محدد بجانب معاشه الأساسي، مما سيسهم في تحسين حالته الاجتماعية والاقتصادية.

وتأتي أهمية هذه الفكرة في ظل التطورات والسياسات المستمرة التي يشهدها قطاع وشركات الغزل والنسيج في ظل المناخ الاقتصادي الراهن.

ووضعت الحكومة خلال الفترة الأخيرة خطة لتطوير القطاع برصد مبلغ 21 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج وزيادة معدلات وجودة إنتاجها من خلال عمليات إحلال وتجديد لهذه الشركات ودمج بعضها، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج فى العالم بالمحلة على مساحة 62 ألف متر بهدف دعم التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصرى خارجياً، ليكون هذا المصنع بمثابة البنية التحتية الأساسية لتصدير المنسوجات والملابس الجاهزة.  

وتهدف الخطة أيضاً إلى دمج 9 شركات حلج وتجارة أقطان فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات كبرى، كما تضمنت الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنوياً صعوداً من 1.5 مليون قنطار سنوياً.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج صندوق إدخاري الخروج على المعاش خبير إكتواري شركات الغزل والنسيج

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