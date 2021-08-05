السعودية: إصابات كورونا تتراجع عن 1000 حالة لأول مرة منذ أبريل

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل أقل من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ 20 أبريل الماضي، بعد ان تم تطعيم 81ر28 مليون شخص، أكثر من ثمانية ملايين منهم حصلوا على جرعتين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 530981 حالة مؤكدة، بزيادة 986 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 1043 حالة.

وتم تسجيل 1055 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 512373 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8297 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10311 حالة، منها 1424 حالة حرجة، وأعلنت السلطات السعودية أمس أن "عدد المتلقين للجرعة الأولى من اللقاح بلغ أكثر من 19 مليون شخص أي ما يعادل 56% من السكان.

وبلغ عدد من تلقوا جرعتين من اللقاح حوالي 8 ملايين شخص أي ما يعادل 25% من السكان".

جدير بالذكر، أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.