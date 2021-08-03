«الخدمة الوطنية»: إعادة بناء مصر على دعائم اقتصاد قوي كان لها أكبر الأثر في النهضة

قال مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، "نقف اليوم في إحدى القلاع الصناعية الجديدة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.. وندرك هذه الأيام بأن مصر تولد من جديد، وإن حلم بناء الجمهورية الجديدة يفرض علينا إعطاء أولوية مطلقة لكل ما يدعم زيادة عجلة الإنتاج والأمن والاستقرار".

وأضاف - في كلمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي - "ندرك أن التحدي القائم هو الاقتصادي بكل أشكاله"، مؤكدا أن سياسة الرئيس السيسي الحكيمة في إعادة بناء مصر على دعائم اقتصاد قوي كانت لها أكبر الأثر في نهضة مصر وانطلاقتها الجديدة نحو غد أفضل.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم - بناء على تكليفات الرئيس السيسي - بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة ومراكز البحوث العلمية والمتخصصة بتنفيذ العديد من المشروعات، التي تدعم خطط التنمية الشاملة للدولة في مختلف المجالات، ومنها مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني ومنتجات الألبان ومشروعات الإنتاج الداجني والمزارع السمكية والعديد من مشروعات الصناعات الغذائية والثقيلة والمشروعات التعدينية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من أنشطة الخدمات المتخصصة.

وقال ابو المجد، إنه جرى إنشاء هذه المصانع بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، إحدى شركات الجهاز وبالتعاون مع أفضل الشركات العربية والأوروبية وشركات القطاع الخاص المصرية المتخصصة في إنشاء خطوط الإنتاج؛ وفقا لأحدث المعايير العلمية في هذا المجال.

وأكد أن هذا المجمع أتاح - حتى الآن - أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من مختلف التخصصات؛ طبقا لمستويات التأهيل العلمي، كما جرى ربط آليات العمل في جميع مصانع المجمع بمنظومة (أي.آر.بي) الرقمية (ساب)، التي تحقق أعلى درجات الحوكمة والضبط الداخلي لمختلف مراحل الإنتاج من أجل الاستغلال الأمثل للموارد والاستثمارات المتاحة، بالإضافة إلى منظومة صيانة مستديمة لجميع خطوط الإنتاج بواسطة الشركات القائمة على بناء هذه القلعة الصناعية .

وأضاف: نجحنا في تنفيذ هذا المجمع الصناعي بتوفيق من الله - عز وجل - ثم دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر والقيادة العامة للقوات المسلحة وتعاون الوزارات وأجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارات الكهرباء والطاقة والتموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة.

وتابع قائلا: إيماننا بأمتنا وبقيادتها الوطنية الرشيدة إيمانا عميقا يبعث على المزيد من العمل الجاد والعطاء اللامحدود الذي يسهم في بناء الحاضر ويشيد دعائم المستقبل لبناء هذا الوطن.. ولقد أقسمت - وجميع من يعملون في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية - على البذل والعطاء والتضحية والفداء، وأن نحافظ على ما تحقق من إنجازات، وأن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق المزيد من الكفاءة والقدرة على تحقيق التميز لكي نبقى أقوياء أعزاء.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.