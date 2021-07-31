السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لا تفقدي الصبر..5 طرق للتعامل مع الزوج الغيور

الغيرة مع الشريك
الغيرة مع الشريك

يمكن أن تدمر الغيرة العلاقات الأكثر استقرارًا، حيث يصعب التعامل مع الشريك الغيور في العديد من المواقف، لكن هذا لا يعني أن على الشخص أن يتخلى عن العلاقة لمجرد أنه مع شريك غيور. ولذلك نقدم لكِ  مجموعة من النصائح  بحسب موقع “timesofindia”. 

ابحثي عن سبب هذه الغيرة

 يجب أن يكون هناك سببًا أو دافعًا أساسيًا للغيرة، وغالبًا ما تكون نتيجة لانهيار الثقة، لذلك من المهم للغاية الوصول إلى جذر المشكلة. 

الصبر على الشريك 

في بعض الأحيان قد لا يدرك الشخص أن سلوكه هو الذي قد يثير الغيرة في الشريك،  على سبيل المثال ، إذا كان شريكك يشعر بالغيرة من أصدقائك لأنك تقضي الكثير من الوقت معهم، فهذا موقف يمكن تجنبه للغاية، وهناك حالات معينة، مثل أن يشعر الشريك بالغيرة من نجاح الآخر، والتي تتطلب الكثير من الجهود لحل المشكلة. كن مستعدًا ولا تفقدي صبرك.

تأكدي من أسباب الغيرة 

قد يكون هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشريك يشعر بالغيرة منك في كثير من الأحيان، يكمن الخطأ في تربيتنا الأبوية حيث يُتوقع من الرجال أن يكونوا رب الأسرة، لذلك، عندما تصبح الزوجة أكثر نجاحًا من الناحية المهنية، فقد يشعر زوجها بالغيرة.

لا تلعب لعبة اللوم

غالبًا ما يرى الأزواج الذين يقعون ضحايا للغيرة وهم يلعبون لعبة اللوم، و هذا هو أسوأ شيء يمكن القيام به خلال أوقات الاختبار لذلك، ابحث عن طرق ودية لمعالجة المشكلة.

التواصل والاستشارة

التواصل هو المفتاح لحل أي مشاكل في العلاقة، فيجب التحدث إلى شريكك وإخباره كيف تشعر بالغيرة عندما تجد الشخص الذي تحبه وتثق به أكثر من غيره. إذا لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، فإن الحصول على مساعدة من خبير سيساعد كثيرًا.

الغيرة يمكن أن تدمر العلاقات العلاقات الأكثر استقرار ليس من السهل التعامل مع مثل هذا الشريك شريك غيور نصائح لحل

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