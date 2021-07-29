بعد طرح ريهانا عطرها الجديد.. نجمات اتجهن لعالم مستحضرات التجميل

أعلنت النجمة، ريهانا، عن إطلاق العطر الأول لها من علامتها Fenty، أنه سيكون متوفر قريبًا، عبر الصفحة الرسمية لعلامتها التجارية Fenty Beauty، في عالم مستحضرات التجميل ريهانا، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ريهانا

عطر جديد من علامة ريهانا

وهذه ليست التجربة الأولى للنجمة ريهانا، في عالم العطور لها، على الرغم من أنها التجربة الأولى لعلامتها Fenty، فكان لدى ريهانا مجموعة مكونة من 11 عطرًا سبق وتم إصدارها مع دار العطور Parlux، في عام 2010، كان من بينها بعض الروائح الأكثر شعبية منها Nude وReb'l Fleur وRiri، وRogue Man.

ولا نعرف حتى الآن ما إذا كان Fenty Eau de Parfum سيكون ذكوريًا أو أنثويًا أو يلبي احتياجات جميع الأشخاص، ولكن يمكننا أن نتوقع أنه سيشكل نجاحًا هائلاً، هذا لأن ريهانا تشتهر بعطرها المميز.

ريهانا

اتجهت ريهانا إلى إصدار علامتها الشهيرة Fenty Beauty لأول مرة في عام 2017، وبفضل التزامها بالشمولية والابتكار، فقد حققت نجاحًا هائلاً، ومنها أصدرت مجموعة Fenty Skin للعناية بالبشرة في عام 2020، وتقوم الآن ببناء علامتها التجارية التالية وهى Fenty Parfum فى مجال العطور، وتشير مجلة harpersbazaar، إلى أن علامتها التالية يمكن أن تكون Fenty Hair للعناية بالشعر.

ولم تكن ريهانا هى النجمة الأولى التى اتجهت لعالم مستحضرات التجميل، فقد سبقتها نجمات اقتحمن هذا المجال أيضًا، بقوة.

سكارليت جوهانسون

سكارليت جوهانسون

ومؤخرًا اتجهت نجمة هوليوود سكارليت جوهانسون، إلى اقتحام مجال مستحضرات التجميل، حيث أعلنت سكارليت عن إطلاقها علامة تجميل خاصة بها، حيث حاولت نجمة هوليوود استغلال شهرتها فى إطلاق علامتها التجارية الخاصة، لما تتميز به من أناقة وجاذبية جعلتها تلفت انتباه الكثيرين إليها وإلى علامتها الجديدة.

وتحدثت سكارليت جوهانسون، عن علامتها التجارية التى أعلنت إصدارها هذا العام، فى بيان: "فُتنت بقوة الجمال لإحداث التحول منذ أن كنت طفلة، غرست أمي في داخلي شغفاً بالعناية الشخصية منذ سنوات المراهقة المبكرة" مضيفة: "منذ عدة سنوات تراجعت عن صفقات الجمال الخاصة بي بهدف ابتكار شيء حقيقي بالنسبة إليّ".

سيلينا جوميز

سيلينا جوميز

كما استطاعت أيضًا النجمة سيلينا جوميز، إلى إطلاق علامتها الخاصة فى عالم التجميل، فى صيف عام 2020، والتى جاءت تحمل اسم: "Rare Beauty"، حيث شاركت جمهورها على حسابها الرسمى على موقع "انستجرام" أنها ستبدأ فى التحضير لمنتجاتها الجديدة بالتعاون مع علامات كبرى فى مستحضرات التجميل، واختارت جوميز، أحمر الشفاه الغامق، ليكون أحد أهم منتجاتها الجديدة، حيث قالت لجمهورها: "أريد مساعدتكم لبناء العلامة التجارية، لأنني أريد أن تكون حقيقية، تستند إلى قصص واقعية وأناس حقيقيين" مضيفة: "جميع المتاجر متحمسة لإيصال منتجاتى إلى الحياة".

بريانكا شوبرا

بريانكا شوبرا

كما وجدت النجمة الهندية، بريانكا شوبرا، من التجميل، مجالا جديدًا لاستثمار شهرتها الواسعة، من خلال إطلاق خط تجميلي خاص بها، للعناية بالشعر، حيث سبق وأعلنت هذا العام، عن مشروعها الجديد عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "أجده رائعًا، أحب العمل كرائدة أعمال" وتقدم علامتها التى تحمل اسم Anomaly، مستحضرات محايدة جنسانيًا وتُنتج بالكامل في الولايات المتحدة، وأعلنت العلامة أن منتجاتها خالية من المواد الكيميائية الضارة ومعبأة في زجاجات قابلة لإعادة التدوير مصنوعة من مواد تحقق الاستدامة، ولا تلوث البيئة.