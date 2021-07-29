الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اضبط تردد قناة الكاس 3 AlKass لمتابعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

كأس العالم 2022
كأس العالم 2022

 يتابع ملايين المشاهدين وخاصة الشباب منهم مباريات كرة القدم والألعاب الرياضية المختلفة على القنوات الفضائية الرياضية المتعددة والمنتشرة بكافة الدول العربية سواء المشفرة منها أو المفتوحة ومنها تردد قناة الكاس 3 AlKass، التى تحظى بنسبة مشاهدة عالية لقيامها ببث مختلف الأنشطة والفعاليات والتغطيات الرياضية. 

 تردد قناة الكاس 3 AlKass

شهدت الفترة الحالية معدلات بحث عالية - من المشاهدين والمتابعين للفعاليات الرياضية المتعددة ومنها كرة القدم - عن تردد قناة الكاس 3، لاهتمامها ببث الأنشطة الرياضية الإفريقية والأوربية وبتقنية عالية hd لتحقيق متعة المشاهدة بصورة وصوت بأفضل.

ويتم بث قناة الكأس الناقلة لتصفيات كأس العالم القادمة، لذلك يبحث عنها ملايين المشاهدين لبدء ضبط التردد للمشاهدة. على التردد التالي: 

  • الاسم: قناة الكاس 3 AlKass
  • التردد: 11919
  • القمر الصناعي: نايل سات أفقى
  • معدل ترميز 27500


قناة الكاس 3

تقوم قناة الكاس 3 ببث الكثير من الفعاليات والتى حصلت على حقوق البث لها حصريا فى جميع أنحاء الوطن العربى، ومنها الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الدورى الأسبانى والإيطالى وبطولات الكاس فى عدة دول.

وتعد قناة الكاس 3 من أشهر القنوات الفضائية الرياضية القطرية التى يتابعها ملايين المشاهدين وخاصة الشباب منهم، حيث يتابعون مباريات كرة القدم وتصفيات البطولات العالمية ومنها تصفيات كأس العالم القادمة.  

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تردد قناة الكاس 3
 

تحظى قناة الكاس 3  بنسبة مشاهدة عالية لقيامها ببث مختلف الأنشطة والفعاليات والتغطيات الرياضية على التردد الخاص بها، حيث يتم بث ببطولة الكونكا كاف الكاس الذهبية، والتى تشهد لقاءً بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بين كندا والمكسيك غدا الجمعة 30 يوليو ، بينما يشهد السبت اللقاء النهائى بين الفريقين الفائزين فى المباراتين.

كما يتم استمرار نقل فعاليات أقوى الدوريات العربية والعالمية ومنها دورى أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي وتصفيات كأس العالم المقبلة، وذلك بتغطية مباشرة ومستمرة بأعلى جودة للصوت والصورة وأعلى تقنيات البث الفضائي للقنوات الرياضية. 
 

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مع اشتعال المنافسات الرياضية فى أولمبياد طوكيو باليابان وكأس الإتحاد الآسيوي وتصفيات كأس العالم المقبلة، بدأ ملايين المشاهدين فى البحث عن تردد قناة الكاس 3  التى تقدم تغطيات دائمة ومتميزة تلبى رغبات كافة المشاهدين فى أنحاء الوطن العربى ومصر وتحقق رغبتهم فى متابعة أقوى الفعاليات الرياضية المختلفة. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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