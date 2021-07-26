تردد قناة بي ان سبورتس اكسترا المفتوحة لمتابعة أولمبياد طوكيو 2020 عبر القمر الصناعي المصري النايل سات من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل والتي انطلقت في 23 يوليو الجاري لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تردد القناة وموعد انتهاء أولمبياد طوكيو وأسباب تأجيلها وعدد الميداليات التي حصلت عليها مصر حتى الآن.

تردد قناة بي ان سبورتس اكسترا المفتوحة لمتابعة أولمبياد طوكيو 2020

يبحث حاليا عشاق متابعة البطولات الرياضية العالمية حاليا على قناة بي ان سبورتس اكسترا لضبط ترددها عبر القمر الصناعي المصري النايل سات للمشاهدة أولمبياد طوكيو 2020 والتي تم تأجيلها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 24 مارس 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 العالمية التي أجبرت الجميع على العزل المنزلي خوفا من العدوى إلى أجل لا يتجاوز السنة ويشارك فيها قرابة 206 دولة من بينهم جمهورية مصر العربية ويتنافسون على 33 لعبة رياضة مختلفة حيث يمكن ضبط بث القناة على التردد 12603 معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 واستقطاب أفقي وبتقنية عالية HD للاستمتاع بصورة وصوت عالية الجودة.

تردد قناة بي ان سبورتس اكسترا المفتوحة على نايل سات

القناة بي ان سبورتس اكسترا 1,2 القمر الصناعي نايل سات التردد 12603 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ ¾ الاستقطاب أفقي

موعد انتهاء أولمبياد طوكيو 2020

تنتهي كافة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من بطولة أولمبياد طوكيو 2020 في 8 أغسطس المقبل 2021 والتي كان من المزمع إقامة دورتها خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2020 ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 لحماية صحة الرياضيين وجميع المشاركين في الألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي خاصة وأن الفيروس ينتقل عن طريق التلامس بين المصابين والأصحاء على أن تبقى العلامة التجارية "طوكيو 2020" قائمة لا تتغير.

اقرأ أيضا

شاهد أفضل صور في أولمبياد طوكيو 2020

عدد الميداليات التي حصلت عليها مصر في أولمبياد طوكيو 2020

يرغب الكثير من المواطنين في ضبط تردد قناة بي ان سبورتس اكسترا المفتوحة لمتابعة أولمبياد طوكيو 2020 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات لمعرفة عدد الميداليات التي حصلت عليها لاعبي جمهورية مصر العربية حيث حازت اللاعبيين المصريين هداية ملاك و سيف عيسى على ميداليتين برونزيتين في التايكوندو.