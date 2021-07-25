شاهد أفضل الصور في أولمبياد طوكيو 2020

افتتحت دورة الألعاب الأولمبية 2020 في مدينة طوكيو، الجمعة الماضية، بعد تأجيل دام عاما كاملا، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في العالم وحصده لأرواح الملايين.

تشارك في أولمبياد طوكيو 2020 أكثر من 200 دولة بحضور محدود من المسؤولين وكبار الشخصيا. وفي سياق ذلك نرصد أبرز الصور الأكثر إيجابية في الألعاب الأولمبية.

أولمبياد طوكيو 2020

تقدم لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز عرضًا على القفز خلال جولة التصفيات

أولمبياد طوكيو 2020

راكب الأمواج البرازيلي إيتالو فيريرا يركب موجة.. يذكر أن هذه هي السنة الأولى التي تقام فيها رياضة ركوب الأمواج في الألعاب الأولمبية

أولمبياد طوكيو 2020

ضربت اليابانية نعومي أوساكا ضربة أمامية خلال مباراتها بالدور الأول ضد الصينية زينج سايساي في 25 يوليو. وفازت أوساكا 6-1 و6-4

أولمبياد طوكيو 2020

كيميا علي زاده، لاعبة تايكوندو تمثل فريق اللاجئين الأولمبي.. ركلت الإيرانية ناهد كياني شانده خلال مباراتها الأولى

أولمبياد طوكيو 2020

مارينا نيكراسوفا، لاعبة جمباز من أذربيجان.. تتنافس على القضبان غير المستوية خلال جولة التصفيات

أولمبياد طوكيو 2020

الإيطالي اليساندرو فيلوتو يحرك الكرة خلال مباراة كرة الماء ضد جنوب أفريقيا

أولمبياد طوكيو 2020

يتنافس الياباني يوتو هوريغوم في نهائي التزلج على الألواح في الشارع

أولمبياد طوكيو 2020

المبارزة المجرية فلورا بازستور، من اليسار، تنافس الجزائرية مريم مباركي

أولمبياد طوكيو 2020

رد فعل نجمة التنس الأسترالية أشلي بارتي، أفضل لاعبة في العالم فازت ببطولة ويمبلدون في وقت سابق من هذا الشهر، خلال خسارتها في الدور الأول أمام الإسبانية سارة سوريبيس تورمو

أولمبياد طوكيو 2020

يحتفل السباحون الأستراليون معًا بعد فوزهم بالميدالية الذهبية في سباق التتابع 4 × 100 متر حرة

أولمبياد طوكيو 2020

لاعبا الكرة الطائرة الألمانية جوليا سودي وكارلا بورغر مع السويسري أنوك فيرجيه ديبري وجوانا هايدريش في حديقة شيوكازي الخالية

أولمبياد طوكيو 2020

الإيراني ميسام صالحي خلال مباراة للكرة الطائرة ضد بولندا

أولمبياد طوكيو 2020

هند ظاظا ، أصغر لاعبة أولمبية هذا الصيف ، تنافس في تنس الطاولة

أولمبياد طوكيو 2020

الياباني Naohisa Takato ، باللون الأزرق ، يتنافس مع الجورجي Lukhumi Chkhvimiani خلال ربع نهائي الجودو استمر تاكاتو في الفوز بأول ميدالية ذهبية لليابان في هذه الألعاب الأولمبية

أولمبياد طوكيو 2020

المشجعون ينتظرون عند نهاية سباق الدراجات على الطرق للرجال

أولمبياد طوكيو 2020

تنافس لاعب الجمباز النيجيري أوتشي إيكي على العارضة الأفقية

أولمبياد طوكيو 2020

رافعة الأثقال الصينية هو تشيهوي نسجل رقم قياسي في الأولمبياد في فئة وزنها البالغة 49 كيلوغراما ، حيث رفعت 94 كيلوغراما في جولة الخطف و 116 كيلوغراما في لعبة النطر

أولمبياد طوكيو 2020

المبارزة الصينية صن يوين تحتفل مع مدربها هوغز أوبري بعد فوزها بالميدالية الذهبية في إيبي

أولمبياد طوكيو 2020

موظف يلتقط واقي الفم للبريطاني بيتر ماكغريل خلال مباراة ملاكمة

أولمبياد طوكيو 2020

احتفال الصينية يانغ تشيان ، أول فائزة بميدالية ذهبية في هذه الألعاب الأولمبية

أولمبياد طوكيو 2020

لاعبو كرة الريشة يتنافسون وسط صفوف من المقاعد الخالية

أولمبياد طوكيو 2020

تلقى الملاكم الأمريكي ديلانت جونسون لكمة من الأرجنتيني بريان أجوستين أريجوي خلال مباراة وزن الوسط

أولمبياد طوكيو 2020

يتنافس راكبو الدراجات في سباق الطريق للرجال

أولمبياد طوكيو 2020

أثناء استراحة في مباراته بالدور الأول ، يبرد لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف نفسه بمكيف هواء محمول ومنشفة بها مكعبات ثلج وقال بعد فوزه على ألكسندر بوبليك الكازاخستاني "كانت أسوأ (حرارة) تعرضت لها على الإطلاق"

أولمبياد طوكيو 2020

نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا تضيء المرجل الأولمبي في ختام حفل الافتتاح

أولمبياد طوكيو 2020

انطلقت الألعاب النارية بعد أن أشعلت أوساكا المرجل الأولمبي

أولمبياد طوكيو 2020

منظر علوي لأوساكا تضيء المرجل تم تصميم المرجل على شكل زهرة الكرز

أولمبياد طوكيو 2020

رفع العلم الأولمبي قرب نهاية حفل الافتتاح

أولمبياد طوكيو 2020

يمثل فناني الأداء الحي صورة تخطيطية للترياتلون خلال حفل الافتتاح وهناك 50 رياضة تقام هذا العام في أولمبياد طوكيو، وقد تم تمثيل جميع الصور التوضيحية من قبل فناني الأداء

أولمبياد طوكيو 2020

سيكو هاشيموتو ، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2021، تلقي كلمة خلال حفل الافتتاح وإلى اليسار توماس باخ ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

أولمبياد طوكيو 2020

العازفة اليابانية الشهيرة هيرومي أوهارا تعزف على البيانو خلال حفل الافتتاح

أولمبياد طوكيو 2020

يرفع العلم الأولمبي باتجاه المرجل الأولمبي خلال حفل الافتتاح

أولمبياد طوكيو 2020

يلقي الإمبراطور الياباني ناروهيتو خطابًا ويفتتح دورة الألعاب الأولمبية رسميًا

أولمبياد طوكيو 2020

أعضاء الفريق الأولمبي للاجئين يسيرون خلال موكب الأمم

أولمبياد طوكيو 2020

تصدر Pita Taufatofua ، حامل العلم التونغي ، عناوين الصحف لظهوره بدون قميص في حفل الافتتاح لعامي 2016 و 2018 ، وحضر مرة أخرى في طوكيو بنفس الهيئة ليتنافس في التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020

رياضيون من الولايات المتحدة يسيرون خلال موكب الأمم

أولمبياد طوكيو 2020

1800 طائرة بدون طيار تحلق فوق الاستاد لتشكيل كرة أرضية في سماء الليل خلال جزء من حفل الافتتاح ومع ارتفاع الطائرات المتوهجة فوق الاستاد، غنى الفنانون أغنية "تخيل" لجون لينون

أولمبياد طوكيو 2020

رياضيون من دول مختلفة يجلسون خلال حفل الافتتاح

أولمبياد طوكيو 2020

رياضيون من فريق النرويج يشاركون في موكب الأمم

أولمبياد طوكيو 2020

تراقب الفرق الأولمبية من كل بلد المؤدين على المسرح

أولمبياد طوكيو 2020

الرياضيون الأمريكيون يحملون العلم الأمريكي خلال موكب الدول

أولمبياد طوكيو 2020

رياضيون روس يقفون لالتقاط صورة خلال حفل الافتتاح

أولمبياد طوكيو 2020

ضابط شرطة في الاستاد وهو خالي

أولمبياد طوكيو 2020

رياضيون فرنسيون يسيرون خلال حفل الافتتاح

أولمبياد طوكيو 2020

عضوة وفد مصر داخل الملعب خلال موكب الأمم

أولمبياد طوكيو 2020

قاد حاملتا العلم البريطاني هانا ميلز ومحمد الصبيحي الفريق خلال موكب الأمم في حفل الافتتاح، والصبيحي هو أول حامل علم مسلم في بريطانيا العظمى

أولمبياد طوكيو 2020

سير الرياضيون اليونانيون إلى الملعب لبدء استعراض الأمم

أولمبياد طوكيو 2020

راقصون يشاركون في بداية حفل الافتتاح

أولمبياد طوكيو 2020

بعض الرقصات خلال حفل الافتتاح

رفع العلم الياباني خلال حفل الافتتاح. بعد غناء النشيد الوطني الياباني والوقوف لحظة صمت لتذكر الضحايا العالميين لوباء كوفيد -19

أولمبياد طوكيو 2020

راقص خلال حفل الافتتاح

أولمبياد طوكيو 2020

التدريبات الجماعية في بداية الحفل التي كان يتعين على العديد من الرياضيين القيام بها

أولمبياد طوكيو 2020

"جيل بايدن" السيدة الأولى للولايات المتحدة ، تشارك في لحظة صمت خلال حفل الافتتاح

أولمبياد طوكيو 2020

عازف وحيد خلال بداية حفل الافتتاح

أولمبياد طوكيو 2020

ضابط شرطة يشير إلى مجموعة صغيرة من الناس الذين كانوا يحتجون على الألعاب الأولمبية خارج الاستاد الوطني الياباني

أولمبياد طوكيو 2020

الألعاب النارية تنفجر فوق الملعب مع بدء حفل الافتتاح