شاهد أفضل الصور في أولمبياد طوكيو 2020
افتتحت دورة الألعاب الأولمبية 2020 في مدينة طوكيو، الجمعة الماضية، بعد تأجيل دام عاما كاملا، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في العالم وحصده لأرواح الملايين.
تشارك في أولمبياد طوكيو 2020 أكثر من 200 دولة بحضور محدود من المسؤولين وكبار الشخصيا. وفي سياق ذلك نرصد أبرز الصور الأكثر إيجابية في الألعاب الأولمبية.
تقدم لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز عرضًا على القفز خلال جولة التصفيات
راكب الأمواج البرازيلي إيتالو فيريرا يركب موجة.. يذكر أن هذه هي السنة الأولى التي تقام فيها رياضة ركوب الأمواج في الألعاب الأولمبية
ضربت اليابانية نعومي أوساكا ضربة أمامية خلال مباراتها بالدور الأول ضد الصينية زينج سايساي في 25 يوليو. وفازت أوساكا 6-1 و6-4
كيميا علي زاده، لاعبة تايكوندو تمثل فريق اللاجئين الأولمبي.. ركلت الإيرانية ناهد كياني شانده خلال مباراتها الأولى
مارينا نيكراسوفا، لاعبة جمباز من أذربيجان.. تتنافس على القضبان غير المستوية خلال جولة التصفيات
الإيطالي اليساندرو فيلوتو يحرك الكرة خلال مباراة كرة الماء ضد جنوب أفريقيا
يتنافس الياباني يوتو هوريغوم في نهائي التزلج على الألواح في الشارع
المبارزة المجرية فلورا بازستور، من اليسار، تنافس الجزائرية مريم مباركي
رد فعل نجمة التنس الأسترالية أشلي بارتي، أفضل لاعبة في العالم فازت ببطولة ويمبلدون في وقت سابق من هذا الشهر، خلال خسارتها في الدور الأول أمام الإسبانية سارة سوريبيس تورمو
يحتفل السباحون الأستراليون معًا بعد فوزهم بالميدالية الذهبية في سباق التتابع 4 × 100 متر حرة
لاعبا الكرة الطائرة الألمانية جوليا سودي وكارلا بورغر مع السويسري أنوك فيرجيه ديبري وجوانا هايدريش في حديقة شيوكازي الخالية
الإيراني ميسام صالحي خلال مباراة للكرة الطائرة ضد بولندا
هند ظاظا ، أصغر لاعبة أولمبية هذا الصيف ، تنافس في تنس الطاولة
الياباني Naohisa Takato ، باللون الأزرق ، يتنافس مع الجورجي Lukhumi Chkhvimiani خلال ربع نهائي الجودو استمر تاكاتو في الفوز بأول ميدالية ذهبية لليابان في هذه الألعاب الأولمبية
المشجعون ينتظرون عند نهاية سباق الدراجات على الطرق للرجال
تنافس لاعب الجمباز النيجيري أوتشي إيكي على العارضة الأفقية
رافعة الأثقال الصينية هو تشيهوي نسجل رقم قياسي في الأولمبياد في فئة وزنها البالغة 49 كيلوغراما ، حيث رفعت 94 كيلوغراما في جولة الخطف و 116 كيلوغراما في لعبة النطر
المبارزة الصينية صن يوين تحتفل مع مدربها هوغز أوبري بعد فوزها بالميدالية الذهبية في إيبي
موظف يلتقط واقي الفم للبريطاني بيتر ماكغريل خلال مباراة ملاكمة
احتفال الصينية يانغ تشيان ، أول فائزة بميدالية ذهبية في هذه الألعاب الأولمبية
لاعبو كرة الريشة يتنافسون وسط صفوف من المقاعد الخالية
تلقى الملاكم الأمريكي ديلانت جونسون لكمة من الأرجنتيني بريان أجوستين أريجوي خلال مباراة وزن الوسط
يتنافس راكبو الدراجات في سباق الطريق للرجال
أثناء استراحة في مباراته بالدور الأول ، يبرد لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف نفسه بمكيف هواء محمول ومنشفة بها مكعبات ثلج وقال بعد فوزه على ألكسندر بوبليك الكازاخستاني "كانت أسوأ (حرارة) تعرضت لها على الإطلاق"
نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا تضيء المرجل الأولمبي في ختام حفل الافتتاح
انطلقت الألعاب النارية بعد أن أشعلت أوساكا المرجل الأولمبي
منظر علوي لأوساكا تضيء المرجل تم تصميم المرجل على شكل زهرة الكرز
رفع العلم الأولمبي قرب نهاية حفل الافتتاح
يمثل فناني الأداء الحي صورة تخطيطية للترياتلون خلال حفل الافتتاح وهناك 50 رياضة تقام هذا العام في أولمبياد طوكيو، وقد تم تمثيل جميع الصور التوضيحية من قبل فناني الأداء
سيكو هاشيموتو ، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2021، تلقي كلمة خلال حفل الافتتاح وإلى اليسار توماس باخ ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية
العازفة اليابانية الشهيرة هيرومي أوهارا تعزف على البيانو خلال حفل الافتتاح
يرفع العلم الأولمبي باتجاه المرجل الأولمبي خلال حفل الافتتاح
يلقي الإمبراطور الياباني ناروهيتو خطابًا ويفتتح دورة الألعاب الأولمبية رسميًا
أعضاء الفريق الأولمبي للاجئين يسيرون خلال موكب الأمم
تصدر Pita Taufatofua ، حامل العلم التونغي ، عناوين الصحف لظهوره بدون قميص في حفل الافتتاح لعامي 2016 و 2018 ، وحضر مرة أخرى في طوكيو بنفس الهيئة ليتنافس في التايكوندو
رياضيون من الولايات المتحدة يسيرون خلال موكب الأمم
1800 طائرة بدون طيار تحلق فوق الاستاد لتشكيل كرة أرضية في سماء الليل خلال جزء من حفل الافتتاح ومع ارتفاع الطائرات المتوهجة فوق الاستاد، غنى الفنانون أغنية "تخيل" لجون لينون
رياضيون من دول مختلفة يجلسون خلال حفل الافتتاح
رياضيون من فريق النرويج يشاركون في موكب الأمم
تراقب الفرق الأولمبية من كل بلد المؤدين على المسرح
الرياضيون الأمريكيون يحملون العلم الأمريكي خلال موكب الدول
رياضيون روس يقفون لالتقاط صورة خلال حفل الافتتاح
ضابط شرطة في الاستاد وهو خالي
رياضيون فرنسيون يسيرون خلال حفل الافتتاح
عضوة وفد مصر داخل الملعب خلال موكب الأمم
قاد حاملتا العلم البريطاني هانا ميلز ومحمد الصبيحي الفريق خلال موكب الأمم في حفل الافتتاح، والصبيحي هو أول حامل علم مسلم في بريطانيا العظمى
سير الرياضيون اليونانيون إلى الملعب لبدء استعراض الأمم
راقصون يشاركون في بداية حفل الافتتاح
بعض الرقصات خلال حفل الافتتاح
رفع العلم الياباني خلال حفل الافتتاح. بعد غناء النشيد الوطني الياباني والوقوف لحظة صمت لتذكر الضحايا العالميين لوباء كوفيد -19
راقص خلال حفل الافتتاح
التدريبات الجماعية في بداية الحفل التي كان يتعين على العديد من الرياضيين القيام بها
"جيل بايدن" السيدة الأولى للولايات المتحدة ، تشارك في لحظة صمت خلال حفل الافتتاح
عازف وحيد خلال بداية حفل الافتتاح
ضابط شرطة يشير إلى مجموعة صغيرة من الناس الذين كانوا يحتجون على الألعاب الأولمبية خارج الاستاد الوطني الياباني
الألعاب النارية تنفجر فوق الملعب مع بدء حفل الافتتاح