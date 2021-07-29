واشنطن تعرب عن قلقها من تقارير إطلاق النار على المتظاهرين بإيران

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها إزاء تقارير تشير إلى قيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار على المتظاهرين الإيرانيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان اليوم "إن الاحتجاجات في إيران بدأت بنقص المياه - بسبب الجفاف وسوء الإدارة الحكومية والإهمال في مقاطعة خوزستان انتشرت عبر مدن مختلفة بما في ذلك طهران وكرج وتبريز.. الشعب الإيراني يسلط الضوء الآن ليس فقط على احتياجاته وتطلعاته غير المحققة لاحترام حقوق الإنسان، والتي يحق للأفراد في جميع أنحاء العالم التمتع بها".

وأضاف أن "للشعب الإيراني الحق في التعبير عن إحباطه ومحاسبة حكومته، لكننا رأينا تقارير مقلقة عن قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص.. ندين استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين. ندعم حق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهم، دون خوف من العنف والاعتقال من قبل قوات الأمن. نحن نراقب أيضًا تقارير عن تباطؤ الإنترنت في المنطقة.. نحث الحكومة الإيرانية على السماح لمواطنيها بممارسة حقهم في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات بحرية، بما في ذلك عبر الإنترنت".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مساء الأربعاء، عن تسجيل 33 ألفا و817 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة- في بيانها اليومي وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية- أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس إلى 3 ملايين و792 ألفا و14 إصابة مؤكدة، بينها 5 آلاف و205 حالات في وضع حرج.

وأضافت أنه تم تسجيل 303 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 89 ألفا و782 حالة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس بلغ 3 ملايين و310 آلاف و163 حالة حتى الآن.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.